Spółka Bumechu sprzedała węgiel za 152 mln zł

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, spółka zależna Bumechu, podpisało umowę sprzedaży węgla energetycznego jednej z krajowych spółek za ok. 152 mln złotych netto.

Bumech poinformował, że jego spółka zależna: Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zawarło umowę „sprzedaży węgla energetycznego z krajową spółką kapitałową”.

Dostawy będą realizowane od stycznia do czerwca 2023 roku, w oparciu o miesięczne harmonogramy, z wykorzystaniem transportu kolejowego na warunkach FCA (sprzedający dostarcza towar do przewoźnika). Stacja nadania to Czechowice-Dziedzice.

Bumech podał, że przychody z tytułu realizacji tej umowy szacuje na ok. 152 mln złotych netto.