Spółka JSW testuje nowe wagony do przewozu węgla i koksu

Firma transportowa JSW Logistics, należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, szuka sposobów, żeby przewóz produktów był bardziej efektywny.

Duże kontenerowce kolejowe mają służyć do transportu węgla koksowego i koksu.

Testy wagonów odbyły się w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, z której koks transportowany jest między innymi do portu w Gdyni.

Podczas testów sprawdzane było przede wszystkim dopasowanie nowego typu wagonów do istniejącej infrastruktury załadunkowej na terenie koksowni.

Testowane przez JSW Logistics kontenerowce na jednej platformie mieszczą 2 kontenery o łącznej kubaturze 90 metrów sześciennych, w stosunku do tradycyjnego transportu, który ma objętość 72 metrów sześciennych. Pozwala to na zwiększenie masy przewozowej o około 40 procent. Co ważne, skład pociągowy liczący 44 platformy z 88 kontenerami, może przewieźć jednorazowo 2200 ton koksu.

- Nowatorskie wagony przyczynią się przede wszystkim do wzrostu efektywności. Pomieszczą one większą ilość koksu, pozwolą też zminimalizować straty związane z eksploatacją samych wagonów oraz zmniejszą stopień degradacji koksu, chociażby poprzez sposób rozładunku. Rozładunek będzie polegał na przechyleniu kontenera i wysypaniu jego zawartości, a nie jak do tej pory - agresywnym rozładunku czerpakami - zwraca uwagę Piotr Kiliszek, prezes zarządu JSW Logistics.

- Transport będzie wydajniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Jestem pełen optymizmu, mam nadzieję, że testy przebiegną pomyślnie - dodaje.

Ostatni etap testów będzie polegał na przewozie koksu do portu w Gdyni i sprawdzeniu infrastruktury rozładunkowej. Rozładunek kontenerów może być prowadzony na 3 sposoby: czerpakiem typu Fuchs, wózkiem widłowym typu Kalmar, za pomocą którego kontener zostaje uniesiony i przechylony wzdłuż płaszczyzny poziomej kontenera oraz dźwigiem portowym, którym rozładowywane są wagony węglarki.

Przedstawiciele firmy produkującej kontenery kolejowe deklarują, że czas rozładunku może się skrócić się z 24 do 8 godzin.

JSW Logistics zajmuje się świadczeniem kolejowych usług przewozu towarów i obsługi bocznic.