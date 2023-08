Spółka ma problem z wydobyciem złota

Spółka Scotgold Resources wycofała się z całorocznych założeń, rozpoczynając niedawno niezależny przegląd działalności pod kątem rozczarowujących danych dotyczących produkcji w pierwszej połowie 2023 roku.

Jak wskazuje Scotgold Resources, przegląd potrwa dwanaście miesięcy. Spółka jest właścicielem kopalni Cononish, która wydobyła pierwsze złoto w grudniu 2020 roku, natomiast komercyjną produkcję osiągnęła w lipcu ubiegłego roku.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w sektorze wydobywczym, spółka Scotgold Resources ponownie wyraziła obawy co do swojej zdolności do kontynuowania operacji w pierwszej komercyjnej kopalni złota i srebra w Szkocji. Mimo wysiłków zmierzających do optymalizacji produkcji, w minionym roku kilkakrotnie musiała obniżać cele produkcyjne.

- Będziemy informować o prognozach produkcji na 2023 rok. Ponadto chcemy rozpocząć drugi etap modernizacji zasilania i wentylacji w celu poprawy dostępności kopalni - zaznaczono w oświadczeniu.

Scotgold Resources zdecydowała się wycofać z prognoz na 2023 rok, bowiem zarówno produkcja, jak i sprzedaż złota spadły w pierwszej połowie roku z powodu wstrzymania produkcji w kopalni Cononish.

Wartość sprzedaży metalu szlachetnego przez Scotgold Resources spadła do 3,5 mln funtów w pierwszej połowie 2023 roku z 6,3 mln funtów w tym samym okresie 2022 roku. Produkcja w tym samym okresie spadła do 2314 uncji z 4755 uncji.