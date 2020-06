Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma kilkunastu chętnych na stanowiska w zarządzie

Łącznie 16 zgłoszeń wpłynęło w postępowaniu na stanowiska prezesa i czterech wiceprezesów Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmującej się likwidacją zakładów górniczych oraz rekultywacją i zagospodarowaniem ich majątku. Rozmowy z kandydatami rada nadzorcza SRK ma prowadzić od 3 lipca.

Jak poinformował w komunikacie z 29 czerwca rzecznik SRK Wojciech Jaros, tego dnia otwarto zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska członków zarządu spółki. Termin ten był przedłużony; pierwotny przypadał na 22 czerwca.

"Otwarcie i wstępna ocena zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska członków zarządu, ogłoszonym przez spółkę, (…) nastąpiło w poniedziałek, 29 czerwca (…). Łącznie złożono szesnaście zgłoszeń. Rozmowy z kandydatami rada nadzorcza SRK prowadzić będzie od 3 lipca br." - zaznaczył Jaros.

Ogłoszenie konkursu wiązało się z upływem kadencji obecnego zarządu spółki, na czele którego od października 2018 r. stoi Janusz Gałkowski. Oprócz stanowiska szefa spółki, postępowanie dotyczy wiceprezesów: ds. likwidacji kopalń, ds. zagospodarowania majątku, ds. ekonomiki i finansów oraz ds. gospodarki mieszkaniowej.

W toku konkursu nie wiadomo, czy nowy zarząd spółki rozpocznie pracę w lipcu, czy kilka tygodni później. Opóźnienie rozpoczęcia kolejnej kadencji jest możliwe, ponieważ przepisy związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19 pozwalają na przesunięcie terminów zwyczajnych walnych zgromadzeń spółek do końca września.

SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W minionych pięciu latach do spółki trafiło kilkanaście kopalń lub ich wydzielonych części. Spółka deklaruje chęć współpracy z gminami górniczymi w procesie rewitalizacji pokopalnianych terenów - chodzi o to, by można było wykorzystać je na potrzeby lokalnych społeczności. Chce też w szerszym zakresie przywracać poprzemysłowe tereny pod inwestycje.

Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.