Spółka Restrukturyzacji Kopalń obchodzi 20-lecie

Spółka Restrukturyzacji Kopalń, zajmująca się likwidacją nieczynnych zakładów górniczych i zagospodarowaniem oraz sprzedażą ich majątku, obchodzi 20-lecie istnienia. Przedstawiciele SRK podkreślają, że firma i jej pracownicy podejmują zadania, których nikt wcześniej na taką skalę nie wykonywał.

W minionych 20 latach spółka restrukturyzacyjna zajmowała się ponad 40 zakładami górniczymi. Celem SRK jest nie tylko likwidacja kopalń, ale także zagospodarowanie obiektów i terenów pokopalnianych tak, by można było podjąć tam inną działalność - wykorzystać do celów gospodarczych, rekreacyjnych czy pod budownictwo mieszkaniowe.

"Powstanie SRK oznaczało rozpoczęcie procesu wygaszania górnictwa. To bardzo trudna rola. Zawsze łatwiej jest i przyjemniej coś tworzyć, budować. Ale każda ludzka działalność podlega przekształceniom, zmianom, wreszcie kończy się. To zakończenie można realizować różnie" - mówił podczas uroczystości jubileuszowych w Piekarach Śląskich prezes SRK Janusz Gałkowski, dziękując pracownikom firmy za ich zaangażowanie.

Z okazji 20-lecia firmy jej pracownicy oraz zaproszeni goście uczestniczyli w poniedziałek w uroczystej mszy św. w bazylice Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich.



Zatrudniająca ponad 3 tys. osób SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Tylko w minionych pięciu latach do spółki trafiło 16 kopalń lub ich wydzielonych części. Spółka deklaruje chęć współpracy z gminami górniczymi w procesie rewitalizacji pokopalnianych terenów - chodzi o to, by można było wykorzystać je na potrzeby lokalnych społeczności. Chce też w szerszym zakresie przywracać poprzemysłowe tereny pod inwestycje.

Należące do SRK nieruchomości znajdują się w 73 gminach województw śląskiego i małopolskiego. Firma jest właścicielem ok. 14,1 tys. działek na 3,5 tys. hektarach gruntów oraz 6,4 tys. rozmaitych budowli i 4,7 tys. budynków.

Do 2027 r. SRK zamierza wydać na działania związane z ochroną środowiska - w ramach różnych projektów - łącznie niespełna 600 mln zł. Firma przygotowała 44 przedsięwzięcia, dzięki którym zamierza przywrócić wartość użytkową prawie 5,2 tys. hektarom poprzemysłowych terenów. Obecnie, we współpracy z funduszem ochrony środowiska, realizowanych jest siedem dużych przedsięwzięć związanych z rekultywacją osadników, hałd i terenów zdegradowanych w Chrzanowie, Bytomiu, Jaworznie, Nowej Rudzie, Piekarach Śląskich i Wałbrzychu.

Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

Wraz z majątkiem przeznaczonych do likwidacji kopalń do SRK przechodzili też górnicy, w większości uprawnieni do skorzystania z osłon socjalnych - w sumie w latach 2015-2018 wraz z 16 zakładami przeznaczonymi do likwidacji spółka przejęła ponad 13,3 tys. pracowników, z których niespełna 10 tys. skorzystało z osłon - ponad 6,6 tys. osób z urlopów przedemerytalnych, a przeszło 3 tys. osób z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Obecnie w strukturze SRK, jako oddziały, wyodrębnione są dawne kopalnie lub ich części: Makoszowy, Centrum, Boże Dary i Mysłowice, Pokój I i Śląsk, Wieczorek, Krupiński, Piekary oraz Jas-Mos i Rydułtowy. Natomiast zakłady już zlikwidowane (niepodlegające przepisom górniczym) połączone są w oddziale pod nazwą Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Ponadto odpompowywaniem wody z wyrobisk podziemnych, by chronić czynne kopalnie przed zalaniem, zajmuje się Centralny Zakład Odwadniania Kopalń - rocznie 13 należących do niego pompowni odpompowuje w sumie blisko 90 mln m sześc. wody, co zabezpiecza przed zagrożeniem wodnym siedem czynnych kopalń. Z trzech należących do SRK kopalń pozyskiwany jest metan.

Natomiast utrzymaniem ponad 15 tys. należących do SRK pokopalnianych mieszkań zajmuje się oddział pod nazwą Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Łączna powierzchnia tych mieszkań, zajmowanych przez ponad 35 tys. lokatorów, to ponad 630 tys. m kw.