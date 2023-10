Spółki górnicze będą współpracować przy nowych projektach w zakresie pozyskiwania surowców

Dwie giełdowe spółki górnicze kontrolowane przez Skarb Państwa - KGHM i Bogdanka - podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy nowych projektach dotyczących poszukiwania i wydobywania nowych surowców na potrzeby polskiej gospodarki.

KGHM i Bogdanka podpisały list intencyjny, którego celem jest nawiązanie współpracy przy realizacji nowych projektów górniczych związanych z poszukiwaniami i wydobywaniem nowych surowców na potrzeby polskiej gospodarki.

Współpraca ma wytworzyć efekt synergii spółek wydobywczych działających w Polsce i pozwolić na dostęp do własnych surowców, co dawałoby większą gwarancję bezpieczeństwa państwa i uniezależnienie się od dostaw z zagranicy.

KGHM zamierza wspólnie z Bogdanką pozyskiwać w Polsce nowe surowce

- Łączymy siły. KGHM to jedna z największych polskich firm, firma która działa najbardziej globalnie. Działamy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo surowcowe kraju. Nasze produkty mieszczą się na listach surowców krytycznych. Jesteśmy otwarci na inne surowce, które też należą do kategorii krytycznych, stąd obserwowaliśmy prace nad nową strategią Bogdanki i postanowiliśmy połączyć wysiłki. Będziemy działać razem i analizować wspólne projekty - powiedział prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

Bogdanka podała w przyjętej strategii, że zamierza przygotować się do eksploatacji innych surowców niż węgiel kamienny. Zidentyfikowano już lokalizacje, które pozwalają na wydobycie między innymi: soli potasowo-magnezowych, węgla koksowego, fosforytów, metali ziem rzadkich, gipsu, złota molibdenu, cynku i ołowiu, a także bursztyn.

Bogdanka zamierza stać się koncernem multisurowcowym i obok węgla prowadzić eksploatację złóż innych surowców

- To kolejny krok w realizacji naszej strategii ogłoszonej w maju tego roku. Chcemy stać się koncernem multisurowcowym i obok węgla wydobywać inne surowce potrzebne. Mamy globalnego partnera , KGHM - mówi prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.

Bogdanka przeprowadziła już wstępną analizę geologiczną i w ramach rozpoznania zidentyfikowała 11 surowców w 20 lokalizacjach.

Głównymi akcjonariuszami KGHM są: Skarb Państwa, który dysponuje 31,80 procent akcji, OFE Nationale-Nederlanden (6,45 procent) i OFE Allianz Polska (5,98 procent). Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 1997 roku.

W Bogdance głównym akcjonariuszem jest kontrolowana przez Skarb Państwa Enea, która ma 64,91 procent akcji, spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od lipca 2009 roku.