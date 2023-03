Spółki górnicze najlepsze mają już za sobą

2 marca notowaniami spółek górniczych wstrząsnęły zapowiedzi Jacka Sasina o podatku od nadmiarowych zysków... Okazuje się, że oprócz polityków sektorowi szkodzą także inne kwestie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Spółki górnicze notowane na GPW będą miały spory problem z powtórzeniem rekordowych wyników z poprzedniego roku; w najlepszej sytuacji zdaje się być Bogdanka.

Sektorowi górniczemu - oprócz nieodpowiedzialnych wypowiedzi polityków - ciąży także taniejący gaz ziemny, będący atrakcyjną alternatywa dla węgla.

O perspektywach energetyki opartej na węglu będziemy rozmawiać podczas sesji "Czas na węgiel" w czasie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26.04.2023).

2 marca po raz kolejny gruchnęła wiadomość, że rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków od spółek górniczych i paliwowych. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podał taką informacji w radiu, a na nerwową reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać.

O silnej spadkowej reakcji spółek wydobywczych i paliwowych pisaliśmy w poniższym tekście:

Projekt nowego podatku ma być gotowy już w marcu. To nie pierwszy raz, kiedy członkowie rządu mówią o nowych podatkach nakładanych na spółki giełdowe, a kursy tych spółek w reakcji mocno tracą. Tracą też akcjonariusze, ale tym zdaje się nikt nie przejmować...

Piątkowe notowania na warszawskiej giełdzie przynoszą odreagowanie, ale relatywnie niewielkie - kursy JSW, Bogdanki i Bumechu rosną po około 2 proc. - po tym, jak w czwartek straciły po kolejno 6, 6 i 4 procent.

Słabość spółek węglowych jest widoczna od początku roku; do tego momentu akcje JSW "przeceniły się" o prawie 9 proc., Bogdanki - o ponad 7 proc., a wycena Bumechu uszczupliła się aż o 28 procent. Wspomniane wypowiedzi polityków tylko pogłębiają przecenę.

Wobec tego postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają fundamenty trzech wymienionych spółek.

Gaz ziemny tanieje, a spółki górnicze najlepsze mają już za sobą

Jakub Szkopek, analityk Erste Securities wskazuje jasno, że górnicze spółki - w ujęciu sektorowym - mają najlepszy okres już za sobą. Jednym z głównym powodów takiego stanu rzeczy jest... taniejący gaz ziemny.

- Po pełnym anomalii okresie na rynku surowców energetycznych w roku 2022 wchodzimy w rok 2023 z perspektywą odbudowujących się zapasów węgla; dodatkowo mocno spadają ceny gazu, co wpływa na mniejszą atrakcyjność cenową węgla, osłabiając tym samym popyt na niego. Przy obecnych cenach emisji, węgiel jest tańszy już tylko o około 10 proc. od gazu, a w 2022 roku potrafił być tańszy o 50-60 procent. Słabe perspektywy dla cen węgla i tym samym spółek wydobywczych to - w dużej mierze - efekt taniejącego gazu - powiedział WNP analityk.

Dodał, że niebawem na pierwszy plan ponownie wyjdą czynniki ESG, wobec czego perspektywy spółek węglowych nie prezentują się zbyt optymistycznie.

- Przy opanowaniu niepewności na rynku surowców energetycznych oraz taniejącym gazie, znowu na pierwszy plan powrócą trendy ESG, a to nie poprawia perspektyw spółek węglowych. To zaś sugeruje, że boom na węgiel i hossa na wydobywczych spółkach minęły - dodał Szkopek.

Bogdanka z najlepszymi perspektywami wynikowymi w 2023 roku

Biorąc pod uwagę poszczególne spółki, relatywnie najlepsze perspektywy ma przed sobą Bogdanka, a Jastrzębska Spółka Węglowa i Bumech mogą liczyć ewentualnie na niezły początek bieżącego roku.

- W przypadku Bogdanki, która aneksowała umowy z odbiorcami węgla dopiero pod koniec 2022 roku i nie korzystała do tej pory z wyższych cen, 2023 rok może przynieść poprawę wyników w ujęciu rok do roku. Co do JSW: w pierwszym kwartale wyniki już będą słabsze rok do roku. W Bumechu będą one lepsze w ujęciu rocznym w IV kwartale 2022 i I kwartale 2023, ale potem - z racji wysokiej bazy z zeszłego roku - będą jednak coraz słabsze, co nie pomoże notowaniom - prognozuje Jakub Szkopek.

Bumech może skusić wysoką dywidendą, ale potrzebuje gotówki na inwestycje

Bumech, który nie jest spółką Skarbu Państwa, będzie zmuszony do finansowania inwestycji za pomocą środków własnych.

- Bumech ponosi dość wysokie koszty produkcji i musi inwestować - w celu obniżenia kosztów wydobycia węgla. Oznacza to konieczność utrzymania solidnej pozycji gotówkowej. Trudno będzie spółce uzyskać finansowanie zewnętrzne, ponieważ banki niechętnie finansują węgiel - właśnie z racji wspomnianego ESG - mówi WNP Szkopek.

I prognozuje potencjalną dywidendę, jaką może wypłacić właściciel kopalni Silesia.

- To może mieć znaczenie w kontekście spodziewanej dywidendy, której wysokość może się wahać w przedziale 5-10 zł na akcję - w zależności od cen węgla. Przy cenie węgla bliżej 100 dol. za tonę dywidenda będzie w okolicy 5 zł, a przy 200 dol. - bliżej 10 zł, ale - z racji potrzeb inwestycyjnych - spodziewam się dywidendy jednk bliżej 5 zł na akcję - wskazuje analityk.

Obecnie jedna akcja Bumechu wyceniana jest na około 41 zł. Najbardziej prawdopodobna dywidenda (czyli 5 zł) oznaczałaby stopę dywidendy na poziomie 12 procent.

Dodajmy jeszcze, że tona węgla w portach ARA kosztuje około 145 dolarów.