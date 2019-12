Spółki węglowe chcą zwiększyć produkcję energii elektrycznej z metanu pozyskiwanego w kopalniach

W 2018 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło 63,4 mln ton, a 80 proc. tego wydobycia, czyli prawie 50 mln ton, zrealizowano z pokładów metanowych. Metan jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, ale póki co udaje się ująć jedynie 1/3 tego gazu a zagospodarować jeszcze mniej.

Potencjał jest

Ogółem w 2018 roku Polska Grupa Górnicza przeznaczyła do gospodarczego wykorzystania 55,8 mln m sześc. metanu, wobec 47,3 proc. rok wcześniej (nastąpił więc wzrost o niemal 18 proc.) i 23,1 mln m sześc. w roku 2016.Zasoby metanu w pokładach węgla w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego szacowane są na 170 mld m sześc. Tak duża ilość metanu wpływa bezpośrednio na charakter wydobycia węgla kamiennego, gdyż większość kopalń eksploatuje w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego.Należy pamiętać, że metan to cenny surowiec energetyczny, który do tej pory w skali przemysłowej - pomijając odmetanowanie w kopalniach węgla kamiennego - nie był ujmowany. Po gaz z pokładów węgla sięgają Chiny, Indie, Australia czy USA. Potencjał globalny wydobycia metanu z pokładów węgla to niemal 100 mld m sześc. rocznie.Czytaj także: Gdybyśmy nagle zlikwidowali kopalnie, klimat by się nie poprawił. Ale stałoby się coś gorszego