Spółki węglowe mogą już składać dokumenty w ramach nowego systemu wsparcia

Spółki węglowe objęte adresowanym do tej branży nowym systemem wsparcia mogą już składać dokumenty, będące podstawą uruchomienia dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych - wynika z informacji MAP. Równolegle trwają prace zmierzające do przejęcia akcji tych spółek przez Skarb Państwa.

W ub. tygodniu weszła w życie znowelizowana ustawa górnicza, ustanawiająca system publicznego wsparcia dla tej branży.

W ciągu 10 lat Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj mają otrzymać łącznie 28,8 mld zł w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

Spółki mogą już składać wskazane w rozporządzeniu dokumenty, które po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez MAP będą stanowiły punkt wyjścia do podpisania stosownych umów, a następnie do przekazywania środków.

W miniony piątek resort aktywów państwowych opublikował rozporządzenie, określające szczegółowe warunki dotyczące dopłat, które mogą być przyznawane w formie dotacji z budżetu państwa lub w formie skarbowych papierów wartościowych, przekazanych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Jak poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych, nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wraz z rozporządzeniem stanowią krajowe podstawy prawne do udzielania pomocy publicznej dla spółek węglowych, objętych nowym systemem wsparcia.

"Spółki mogą już składać wskazane w rozporządzeniu dokumenty, które po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez MAP będą stanowiły punkt wyjścia do podpisania stosownych umów, a następnie do przekazywania środków" - poinformowało Ministerstwo, nie precyzując dokładnej daty przekazania pierwszych dotacji.

"Wszystkie strony, biorące udział w procesie, są bardzo zaangażowane i staramy się, aby środki zostały uruchomione w możliwie najkrótszym terminie" - zapewniają przedstawiciele MAP.

Luty to miesiąc, kiedy w górnictwie kumulują się dwie wypłaty - miesięczne wynagrodzenia górników oraz tzw. czternastka o wartości równej w przybliżeniu jednej pensji. W skali Polskiej Grupy Górniczej oznacza to konieczność zgromadzenia dodatkowych ponad 300 mln zł. Przedstawiciele PGG zapewniają jednak, że świadczenie to zostanie wypłacone w terminie (do połowy lutego) ze środków bieżących - nie z budżetowych dopłat.

Równolegle z przygotowaniami do uruchomienia systemu wsparcia, kontynuowane są przygotowania do nabycia przez Skarb Państwa akcji lub udziałów w spółkach objętych tym systemem. Ma to nastąpić do połowy tego roku.

Obecnie właścicielem spółki Tauron Wydobycie jest grupa energetyczna Tauron, spółka Węglokoks Kraj należy do katowickiego Węglokoksu, a akcje Polskiej Grupy Górniczej mają m.in. firmy energetyczne i Węglokoks. Docelowo jedynym właścicielem spółek węglowych objętych budżetowym wsparciem ma być Skarb Państwa.

"Nabycie akcji PGG, Tauron Wydobycie oraz udziałów Węglokoks Kraj przez Skarb Państwa jest wciąż aktualne. Obecnie na ukończeniu są prace związane z wyceną wartości tych spółek. Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania formalnych zgód organów korporacyjnych obecnych właścicieli PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj, do finalizacji transakcji powinno dość do końca pierwszego półrocza 2022 r." - poinformowało PAP Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Opublikowane w miniony piątek rozporządzenie dotyczące zasad wsparcia spółek węglowych reguluje m.in. sposób ustalania dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i ceny referencyjnej. Ujęto w nim obowiązki informacyjne dla przedsiębiorstw w zakresie składania dokumentów niezbędnych do przyznania dopłaty. Dokument określa także formy rozliczeń z wykorzystania dotacji oraz terminy ich przedkładania. Uwzględnia zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia.

"Zasady dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych opierają się na z góry określonym mechanizmie, który będzie brał pod uwagę koszty kwalifikowane oraz przychody kwalifikowane przedsiębiorstwa" - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia. "Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych będzie obliczana w oparciu o dodatnią różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi działalności wydobywczej jednostek produkcyjnych a przychodami kwalifikowanymi" - podano.

Za koszty kwalifikowane będą uznawane zapłacone koszty produkcji węgla związane z bieżącą produkcją z uwzględnieniem skutków finansowych kosztów lat ubiegłych. Za przychody kwalifikowane uznawane będą zrealizowane przychody ze sprzedaży węgla oraz pozostałe przychody uzyskane w ramach prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności.

Rozporządzenie zastrzega, że aby nie doszło do nadmiernego przyznawania dopłaty, oraz aby zapewnić minimalizację wpływu wsparcia dla przedsiębiorstw górniczych na otoczenie rynkowe, cena sprzedaży węgla przy wyliczaniu poziomu pomocy będzie odnoszona do ceny referencyjnej - będzie nią średnioważona jednostkowa cena węgla energetycznego importowanego spoza Unii Europejskiej, ustalana dla każdego miesiąca odrębnie i wyznaczana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Największym beneficjentem publicznej pomocy ma być Polska Grupa Górnicza. Według danych przekazanych w trakcie parlamentarnych prac nad nowelizacją ustawy, w latach 2022-31 z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółka ma otrzymać łącznie 20,7 mld zł, z czego ponad 5 mld zł w tym roku. Dzięki ustawie możliwe będzie również zawieszenie i docelowe umorzenie ponad 818 mln zł zobowiązań PGG wobec ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR.

Po ponad 5-miliardowej dopłacie w tym roku, w kolejnych latach dotacje dla PGG mają być mniejsze: od ponad 2,7 mld zł w 2023 r. i blisko 2 mld zł w 2024 r., do ponad 1,2 mld zł w 2031 r. - ostatnim roku, którego dotyczy znowelizowana ustawa górnicza. W ciągu 10 lat łączne budżetowe wsparcie dla PGG z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych ma przekroczyć 20,7 mld zł. Węglokoks do redukcji zdolności produkcyjnych kopalni Bobrek-Piekary ma otrzymać łącznie niespełna 1,6 mld zł, a Tauron Wydobycie do redukcji w kopalniach Brzeszcze i Sobieski-Janina - łącznie 6,5 mld zł.

Wdrożenie przyjętych w nowelizacji ustawy górniczej rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.