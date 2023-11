Spór o odpady w wyrobiskach kopalni Piast

Na czwartek Wyższy Urząd Górniczy zapowiedział kontrolę w bieruńskiej kopalni Piast. W podziemnych wyrobiskach zakładu składowane są tysiące ton substancji. PGG zaprzecza, jakoby były omne toksyczne i niebezpieczne.

Jak podaje TVN24, nielegalne wysypisko tysięcy ton niebezpiecznych odpadów znajduje się w co najmniej w dwóch miejscach Ruchu Piast należącego do kopalni Piast-Ziemowit. Składowane są tam zarówno niebezpieczne substancje, przeterminowane środki chemiczne, jak i odpady komunalne.

- Nie będziemy teraz udzielać informacji na ten temat. Nie wiem o tych śmieciach. Jest to dla mnie zaskoczenie. Po zdjęciach nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to jest u nas. Takie jest moje stanowisko. Na tę chwilę nie mogę udzielić więcej informacji - skomentował sytuację krótko w rozmowie z TVN24 Krzysztof Krasucki, dyrektor kopalni.

Mimo dużej głębokości, na której znajduje się składowisko, to nie jest ono bezpieczne dla środowiska.

- Są to bardzo niebezpieczne substancje. To prawdopodobnie farby, smary, substancje, które trzeba poddać utylizacji. To, że znajdują się głęboko w ziemi, nie ma żadnego znaczenia. Są to również substancje niebezpieczne dla ludzi i mogą wpłynąć pośrednio na nasze zdrowie. Ten materiał robi wrażenie ze względu na ilość składowanych odpadów i nie jest to rzecz przypadkowa - skomentował sytuację profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jak komentuje telewizji Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej do której należy kopalnia: odpady zostały zgromadzone w bezpiecznym miejscu poza rejonami wydobywczymi i poza rejonami, gdzie odbywa się praca ludzi. Ten rejon był i jest na bieżąco kontrolowany przez służby kopalniane, tak by mieć pewność, że zostało zachowane bezpieczeństwo.

PGG tłumaczy, że odpady nie są toksyczne i niebezpieczne. Są to zwykłe odpady związane z funkcjonowaniem kopalni. Zostały zgromadzone w jednym miejscu, które jest ściśle kontrolowane, z dala od miejsc pracy, na poziomie 500 m. Oczekiwały na wywiezienie na powierzchnię. Gospodarowanie odpadami w kopalni Piast-Ziemowit odbywa się zaś na podstawie ważnych zezwoleń i zgodnie z przepisami. Zakład prowadzi m.in. aktualną ewidencję odpadów.