Spór o Turów. Co w przypadku wycofania skargi przez Czechy? TSUE wyjaśnia

Co do zasady, wycofanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości UE powoduje "bezprzedmiotowość decyzji dot. środków tymczasowych" - poinformował Ireneusz Kolowca z biura prasowego TSUE, pytany o konsekwencje ew. wycofania przez Czechy skargi przeciwko Polsce ws. kopalni Turów.

TSUE nałożyło na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Ponieważ jest to pierwsza w historii kara za niewykonanie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, trudno jest na obecnym etapie spekulować na temat konsekwencji ewentualnego cofnięcia skargi przez Czechy - powiedział Ireneusz Kolowca, pytany o konsekwencje w przypadku wycofania przez Czechy skargi.

Co do zasady postępowanie w sprawie środków tymczasowych służy zabezpieczeniu wykonania przyszłego orzeczenia Trybunału, a cofnięcie skargi w postępowaniu głównym pociąga za sobą bezprzedmiotowość decyzji dot. środków tymczasowych - poinformował Kolowca.

Wiceprezes Trybunał Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta wydała w poniedziałek postanowienie, nakładając na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Ireneusz Kolowca z biura prasowego TSUE, został zapytany jakie konsekwencje prawne miałoby ew. wycofanie przez Czechy skargi z Trybunału.

"Ponieważ jest to pierwsza w historii kara za niewykonanie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, trudno jest na obecnym etapie spekulować na temat konsekwencji ewentualnego cofnięcia skargi przez Czechy. Co do zasady postępowanie w sprawie środków tymczasowych służy zabezpieczeniu wykonania przyszłego orzeczenia Trybunału, a cofnięcie skargi w postępowaniu głównym pociąga za sobą bezprzedmiotowość decyzji dot. środków tymczasowych" - poinformował Kolowca.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W 2020 r. polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne sześć lat, do 2026 r.

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.

21 maja TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia.

"Ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła, w dniu 7 czerwca 2021 r., o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. W wydanym (...) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej (...)" - podało TSUE.

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której "wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r.".