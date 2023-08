Spory wokół gigantycznej kopalni trwały latami, teraz prawie znalazły swój finał

Premier Mongolii Luvsannamsrain Oyun-Erdene wskazuje, że niemal wszystkie spory podatkowe dotyczące kopalni Oyu Tolgoi zostały rozwiązane z Rio Tinto.

- Mongolia rozwiązała prawie wszystkie nierozstrzygnięte spory podatkowe z Rio Tinto dotyczące rozwoju kopalni miedzi Oyu Tolgoi i jest przekonana, że ​​pozostałe kwestie zostaną rozwiązane - powiedział Reutersowi premier Luvsannamsrain Oyun-Erdene. - W przeszłości mieliśmy ponad 10 problemów, które musieliśmy rozwiązać z Rio Tinto w ramach projektu Oyu Tolgoi, ale pomyślnie rozwiązaliśmy ponad 90 proc. z nich - zaznaczył mongolski premier.

Podziękował przy tym zarządowi Rio Tinto za udział w Mongolskim Forum Ekonomicznym w lipcu, co, jak określił pozwoliło im „zobaczyć rzeczywistą sytuację i podjąć właściwe decyzje”.

Rząd i firma spędzili lata, targując się o rozwój gigantycznej kopalni, która jest największą zagraniczną inwestycją Mongolii i ma stać się czwartą co do wielkości kopalnią miedzi na świecie do 2030 roku.

Rio Tinto poinformowało w zeszłym miesiącu, że złożyło ofertę rozwiązania sporu podatkowego, a dyrektor generalny Jakob Stausholm powiedział, że „przekształcone stosunki z rządem mongolskim i mieszkańcami Mongolii nabierają poważnego rozmachu”.