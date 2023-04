Sprawa emisji metanu może obnażyć absolutną słabość naszej klasy politycznej

Dobrze byłoby, aby UE zgodziła się na sugerowane przez nas limity emisji metanu w wysokości 8 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla - mówi portalowi WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Nowością jest sposób liczenia tych limitów nie na kopalnię, ale na całą organizację, czyli na spółkę węglową

- Limity emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla oraz 3 tony od 2031 roku - o których mówią teraz polscy parlamentarzyści - są dokładnie takie, jak limity proponowane obecnie przez Unię Europejską - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Natomiast nowością jest sposób liczenia tych limitów nie na kopalnię, ale na całą organizację, czyli na spółkę węglową, co matematycznie niewiele zmienia, ale daje możliwość kierownictwu technicznemu spółki węglowej bardziej płynnego planowania wydobycia z pokładów mniej lub bardziej metanowych w całej spółce węglowej, a nie tylko w jednej kopalni - dodaje Jerzy Markowski.

- Natomiast proponowany sposób kumulowania opłat w budżecie państwa i to jeszcze z przeznaczeniem na wyprzedzające techniczne odmetanowanie złóż, byłby esencją tego rozwiązania (opłaty byłyby ustalane przez państwa członkowskie i trafią do budżetu państwa, a następnie z tego budżetu zostaną skierowane do spółek węglowych na inwestycje ograniczające emisję metanu - dop. red.) - wskazuje Jerzy Markowski.

- My bowiem w sytuacji, która może zaistnieć, nie możemy za żadną cenę dopuścić do zamykania kopalń, ale uzyskać czas na to, żeby walkę z metanem potraktować jako wyzwanie technologiczne, a nie tylko problem polityczny - podkreśla Jerzy Markowski. - Nawet jeżeli nic się nie zmieni w stanowisku UE, to radzę żeby zamiast werbalnej negacji przedstawić program wyprzedzającego odmetanowania złóż węglowych w Polsce. I na to będzie przyzwolenie pod warunkiem, że perspektywa czasowa będzie krótka. Tym bardziej, że my to już w Polsce od dawna robimy - zaznacza Markowski.

Przy racjonalnym sposobie przedstawienia argumentów na ten temat jest to jeszcze do załatwienia

- Przecież przy łącznej emisji metanu w Polsce w wysokości 800 mln metrów sześciennych na rok, prawie 60 proc. wychwytujemy przed emisją do atmosfery - mówi Jerzy Markowski. - A z tego 40 proc. zamieniamy już w kopalniach na energię elektryczną lub cieplną, co jest najlepszym dowodem, że wiemy jak to zrobić, tylko potrzebny jest nam czas i determinacja - dodaje.

- Oczywiście dobrze byłoby, aby UE zgodziła się na sugerowane przez nas limity emisji metanu w wysokości 8 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. Wydaje mi się, że 56 polskich europarlamentarzystów potrafi przekonać do takiego rozwiązania pozostałych - podkreśla Jerzy Markowski. - Tym bardziej, że to rozwiązanie dotyczy wyłącznie Polski. Zatem brak zgody na limit 8 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla - oczywiście przy naszej chęci rozwiązania problemu w krótkim horyzoncie czasowym - oznaczać będzie dla Polski zapaść energetyczną. A dla świata ograniczenie emisji metanu o 0,1 proc. Dlatego przy racjonalnym sposobie przedstawienia argumentów na ten temat jest to jeszcze do załatwienia. A jeżeli nie, to świadczyć to będzie o absolutnej słabości naszej klasy politycznej. I dotyczy to wszystkich barw politycznych - podsumowuje Jerzy Markowski.