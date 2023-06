Sprawa kopalni Turów pokazała, że nie panujemy nad tworzeniem prawa

Nie brak opinii, że sprawa dotycząca kopalni Turów pokazuje, iż czuwanie nad ustawodawstwem wymknęło się spod kontroli służb państwa. Trzeba nad tym zapanować, zanim nie zablokują nam budowy elektrowni jądrowej, czy funkcjonowania Elektrowni Bełchatów.

Zdaniem Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki, należy poddać bardzo wnikliwej analizie - również z udziałem służb specjalnych - argumentację organizacji ekologicznych skarżących prawo kopalni Turów do eksploatacji złoża.

Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę wskazuje, że kompleks energetyczny Turów jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa energetycznego oraz suwerenności energetycznej.

Według Adama Olejnika, szefa Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych GK PGE, premier powinien powołać komisję do spraw Turowa, która zbada nie tylko koncesję do roku 2044 dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ale również wycofanie wniosku koncesyjnego na Odkrywkę Złoczew.

- Po pierwsze z formalnego punktu widzenia nie przejmowałbym się postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ponieważ kopalnia Turów wniesie odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatrzy sprawę i kierując się argumentami przede wszystkim państwa polskiego, jak i samej kopalni - a nie hegemonizując punkt widzenia organizacji ekoterrorystycznych, które po raz kolejny dowodzą, że faktycznym celem ich działalności, zwłaszcza w Polsce, nie jest ochrona klimatu, a doprowadzenie do zapaści energetycznej kraju - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Należy poddać bardzo wnikliwej analizie - również z udziałem służb specjalnych - argumentację organizacji ekologicznych skarżących prawo kopalni Turów do eksploatacji złoża - podkreśla Jerzy Markowski.

Kopalnia Turów posiada legalną koncesję wydaną w oparciu o obowiązujące prawo

I jednocześnie wskazuje, że kopalnia Turów posiada legalną koncesję wydaną w oparciu o obowiązujące prawo. Natomiast wszelkie zastrzeżenia mają bardziej wymiar analiz uciążliwości ekologicznej niż zarzutów prawnych.

- Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw formalnych do wstrzymania wydobycia w kopalni Turów, bowiem to minister klimatu i środowiska udziela koncesji i tylko on ma prawo ją zawiesić, anulować lub określić nowe warunki jej realizacji. Póki co koncesja w tym kształcie obowiązuje do roku 2044 - zaznacza Jerzy Markowski.

Jednocześnie przyznaje, że cała ta sprawa dotycząca kopalni Turów posłużyła do mobilizacji politycznej zarówno obozu władzy, jak i opozycji.

- I dobrze by było, żeby obydwie strony wyciągnęły wnioski z tego faktu, bowiem to właśnie politycy - psując prawo - wyposażyli organizacje ekologiczne oraz inne postronne osoby w argumenty i uprawnienia dużo bardziej ważące niż argumenty inwestora i państwa jako całości - podkreśla Jerzy Markowski.

- W tym konkretnym przypadku okazało się, że oddawanie kompetencji, a zwłaszcza populistyczne eksponowanie działalności ekologicznej - co niestety zapisane jest w takich aktach prawnych, jak Prawo geologiczne i górnicze oraz Ustawa o środowisku - de facto szkodzą państwu. To kolejny dowód na to, że kontrola nad ustawodawstwem wymknęła się spod kontroli służb państwa. Najwyższy czas nad tym zapanować, zanim różni sprzedajni eksperci, również z Polski, nie zablokują nam budowy elektrowni jądrowej, czy funkcjonowania Elektrowni Bełchatów. Co zresztą już ma miejsce poprzez zablokowanie udzielenia koncesji dla odkrywki Złoczew oraz wielu koncesji na wydobycie w górnictwie węgla kamiennego - mówi Jerzy Markowski.

- Turów to wcale nie jest precedens w Polsce. Mogliśmy to bagatelizować wtedy, kiedy mieliśmy nadmiar wydobycia surowców energetycznych, czy nadmiar mocy zainstalowanych w energetyce. A dziś, kiedy w obu tych przypadkach jesteśmy na granicy deficytu, trzeba poważnie zweryfikować ustawodawstwo - podsumowuje Jerzy Markowski.

Kompleks energetyczny Turów jest niezwykle ważny dla naszego bezpieczeństwa energetycznego

Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę, wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL, że kompleks energetyczny Turów jest niezwykle ważny dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz suwerenności energetycznej. Jest on istotny również z perspektywy prowadzenia skutecznej i możliwie szybkiej energetycznej transformacji. Nie sposób jej bowiem przeprowadzić bez mocy stabilnych i sterowalnych.

- Nowe źródła nie pojawią się jutro - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś.

- Potencjał energetyki brunatnej i kamiennej jest tu niezbędny. Z zasadą jak najwięcej generacji „zielonej”, jednak z ubezpieczeniem tym, co mamy, gdy nie wieje wiatr i nie świeci słońce. Na razie i póki co nic tego nie zmieni. A jak się pojawią nowe możliwości, to wtedy naszą decyzją to my to zmienimy. Korzystając z naszego niezbywalnego prawa o stanowieniu naszego bezpieczeństwa. Nas wszystkich! Tu nie można się posługiwać się emocjami. To musi stać się elementem odpowiedzialności państwa. Ta kosztowna i groźna hucpa toczy się od dawna. Nie skończy się tak łatwo. I nie chodzi tu tylko o kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy i istotną generację energii elektrycznej. Tu chodzi o coś więcej. Nie wolno w tej kwestii pozostawić sprawy tylko sporom prawnym! - podkreśla Herbert Gabryś.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, co nie jest jednoznaczne z zaprzestaniem wydobycia. Koncesja do roku 2026 jest aktualna. Natomiast problem jest chyba bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje - ocenia w rozmowie z WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

- Czy koncesja na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących do roku 2044 została wydana zgodnie z przepisami prawa? Drugą nurtującą kwestią są dotąd niesprawdzone informacje, czy fundacje pseudoekologiczne, które zaskarżyły koncesję do 2044 roku, nie korzystają z pieniędzy publicznych. I przez kogo są finansowane? Rząd powołuje komisję ds. wpływów rosyjskich, a czy nie zastanawia się nikt nad finansowaniem kampanii ideologii klimatycznej, która ma spowodować likwidację energetyki konwencjonalnej i doprowadzić do likwidacji kopalń węgla brunatnego i kamiennego? Czy tu nie sięgają macki zbrodniarza Putina? - zastanawia się Adam Olejnik.

Trzeba zbadać nie tylko sprawę Turowa, ale również wycofanie wniosku koncesyjnego na odkrywkę Złoczew

- Dla mnie osobiście podważanie przez kogokolwiek postanowień sądu jest dalece niestosowne, tym bardziej, gdy mówią o tym politycy, czy osoby zarządzające spółkami nadzorowanymi przez państwo - mówi portalowi WNP.PL Adam Olejnik.

- Upolitycznianie tej ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski sprawy jest potwornym błędem. Premier powinien powołać komisję do spraw Turowa, która zbada nie tylko koncesję do roku 2044 dla KWB Turów, ale również wycofanie wniosku koncesyjnego na odkrywkę Złoczew. Wszak problemy KWB Turów, nie są pierwszymi i nie ostatnimi, a błędy proceduralne znane są większości od dawna - zaznacza Adam Olejnik.

- Uchybień można by się doszukiwać po stronie PGE SA lub PGE GiEK SA, które wnioski koncesyjne przygotowywały już wcześniej. Ale tą sprawą powinien się zająć inwestor (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - red.) i tu można dopatrywać się naszym zdaniem zaniedbań - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Olejnik.

- Od prawie pół roku, pomimo rozpisanego konkursu na prezesa PGE GiEK, nie dokonano do dnia dzisiejszego wyboru człowieka odpowiedzialnego za zarządzanie największym koncernem energetycznym na węglu. To kpina z tak potężnej, notowanej na giełdzie firmy, która według doniesień medialnych ma być konsolidatorem firm energetycznych w powstaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - zaznacza Adam Olejnik.

Należy tu zaznaczyć, że PGE złoży w poniedziałek 12 czerwca zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Turowa. Tak poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa podkreśla, że Turów to 7 proc. naszego bezpieczeństwa energetycznego i 70 tys. miejsc pracy. Skargę na decyzję środowiskową dla kopalni węgla brunatnego Turów złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia. Minister Anna Moskwa podkreśliła, że jeśli werdykt WSA zostanie podtrzymany, wydobycie węgla w Turowie nie zostanie wstrzymane.

- Mam nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny odniesie się do naszego zażalenia. Złożyliśmy to zażalenie w piątek. Dzisiaj PGE (właściciel kopalni Turów - dop. red.) złoży - bo też jest stroną tego postępowania - swoje zażalenie - zaznaczyła w Radiu Zet szefowa resortu klimatu.

Minister podkreśliła, że jeśli werdykt WSA zostanie podtrzymany, wydobycie węgla w Turowie nie zostanie wstrzymane.

Turów to jest 7 proc. naszego bezpieczeństwa energetycznego, 70 tys. miejsc pracy

- Nie wstrzymamy wydobycia i myślę, że naszą postawą w stosunku do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości to udowodniliśmy. Nie przestraszyliśmy się tego orzeczenia, stanęliśmy po stronie bezpieczeństwa energetycznego, po stronie rynku pracy, po stronie Polaków i każdorazowo zrobimy tak samo. Turów to jest 7 proc. naszego bezpieczeństwa energetycznego, 70 tys. miejsc pracy i to jest bardzo, o ile nie najważniejszy wątek w tej całej dyskusji - podkreśliła minister Moskwa.

31 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie wstrzymujące - do czasu rozpoznania skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Jak podkreślił sąd, postanowienie nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Postanowienie wstrzymujące dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 roku określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia.

Postanowienie jest nieprawomocne, stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postanowienie traci moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę lub po uprawomocnieniu się orzeczenia oddalającego skargę.

W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku. "Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że decyzja wydana przez GDOŚ jest wadliwa" - napisał w uzasadnieniu sędzia WSA Jarosław Łuczaj.

"W tej sytuacji wykonywanie prac związanych z dalszym wydobyciem węgla, na warunkach ustalonych w decyzji, które to warunki nie zostały merytorycznie zweryfikowanie przez organ odwoławczy oraz przez sąd, może doprowadzić do powstania nieodwracalnych szkód nie tylko w środowisku, ale może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców pobliskich miejscowości, co zaznaczył jeden ze skarżących we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji" - głosi uzasadnienie.

Zdaniem WSA "ewentualna kontynuacja przedsięwzięcia odkrywki Turów przed dokonaniem uprzedniej kontroli zaskarżonej decyzji uprawdopodabnia spowodowanie trudnych, a nawet nieodwracalnych szkód w środowisku jak i spowodowanie nieodwracalnych uszczerbków w mieniu".

"W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że wstrzymanie niniejszym postanowieniem wykonania zaskarżonej decyzji nie wywołuje skutku w postaci wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego. Niniejsze rozstrzygnięcie sądu winno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem ewentualnej dalszej realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia" - napisał w uzasadnieniu sędzia Łuczaj.

Zaskarżona decyzja GDOŚ częściowo uchylała, a częściowo utrzymywała w mocy decyzję z 21 stycznia 2020 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów".

Decyzja RDOŚ, wydana na wniosek spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, określała środowiskowe uwarunkowania kontynuacji wydobycia w kopalni Turów, należącej do PGE GiEK. Skuteczne odwołania od tej decyzji do GDOŚ złożyły m.in. polski, czeski i niemiecki oddziały Greenpeace, Fundacja Frank Bold, Eko-Unia, miasto Żytawa, Region Liberec. Skarżący zgłosili szereg okoliczności i domagali się uchylenia decyzji RDOŚ i odmowy wydania decyzji środowiskowej. GDOŚ przeprowadził pełne postępowanie wyjaśniające, rozważając argumenty merytoryczne i zgodnie z Kpa uchylił niektóre punkty decyzji środowiskowej, którym nadał nowe brzmienie. W pozostałej części utrzymał decyzję RDOŚ w mocy.

W ramach zmian GDOŚ zapisał w decyzji, że dopuszcza się wariant, mówiący o wydobyciu 11,5 mln ton węgla brunatnego rocznie w latach 2020-2038, oraz 7 mln ton rocznie w latach 2039-2044. GDOŚ sprecyzował na nowo m.in. jak ma wyglądać system zabezpieczeń przed emisją pyłów, kiedy należy zraszać określone miejsca kopalni, jak ma wyglądać ekran akustyczny i kiedy ma powstać, jakie kontrole przyrodnicze należy wykonać przed przygotowaniem odkrywki, jak ma wyglądać rekultywacja, gdzie i kiedy prowadzić pomiary hałasu oraz poziomu wód. Właśnie ta decyzja GDOŚ stała się przedmiotem skargi do WSA i późniejszego zawieszenie jej wykonania przez sąd.

W 2020 roku opierając się na decyzji środowiskowej RDOŚ minister klimatu przedłużył w ograniczonym zakresie koncesję dla kopalni Turów do 2026 roku. W lutym 2023 roku opierając się na decyzji GDOŚ z jesieni 2022 roku, minister klimatu i środowiska przedłużył koncesję dla Turowa poza 2026 r. - do 2044 roku.