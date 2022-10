Prywatni sprzedawcy węgla bezradni: "Trzeba było zrobić tak jak Niemcy"

Na rynku sprzedawców węgla panują minorowe nastroje. Na wielu składach świecą pustki, a w prywatnych firmach handlujących surowcem trwa wyczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji.

W branży sprzedawców węgla zwracają uwagę, że błędem było wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel w kwietniu, praktycznie z dnia na dzień.

Trzeba było zrobić tak, jak Niemcy, które zdołały się zatowarować w węgiel - mówią nasi rozmówcy.

Sprzedawcy irytują się, że polskiego węgla nie można kupić. Natomiast sprowadzanie go z zagranicy jest drogie i skomplikowane, a sam surowiec gorszej jakości.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę w połowie kwietnia 2022 roku polski rząd nałożył embargo na import paliw kopalnych z Rosji, które weszło w życie niemal natychmiast. Rząd zapewniał wtedy, że surowca na rynku nie zabraknie. Jednak składy węglowe w dużej mierze świecą dzisiaj pustkami.

Węgla na rynku nadal brakuje. Składy mają niskie marże, a trzeba pamiętać o kosztach

- Nie ma generalnie rzecz biorąc węgla na składach, surowca jest pewnie z 80 proc. mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku - mówi portalowi WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Małopolski. - Nie ma praktycznie innych źródeł niż PGE Paliwa i Węglokoks, które importują węgiel, bowiem Polska Grupa Górnicza sprzedaje surowiec bezpośrednio i rozwozi go poprzez sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla - dodaje nasz rozmówca.

Przypomnijmy: PGE sprzedaje węgiel poprzez swoją stronę internetową, na której instytucje użyteczności publicznej, samorządy i przedsiębiorcy mogą kupić surowiec. Minimalne zamówienie wynosi 25 ton. Cena to 2,1 tys. zł netto za tonę.

- Jak doliczy się koszty transportu plus VAT, to wyjdzie około 2950-3200 zł za tonę, w zależności gdzie ten węgiel ma być zawieziony. No chyba, że samorządy, które zdecydowałyby się na sprzedaż tego węgla, majstrowałyby przy cenach. Ale to byłaby już sprawa dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wskazuje nasz rozmówca. - Węgla na rynku nadal brakuje. Składy mają niskie marże, a przecież trzeba pamiętać o kosztach składowania, paliwa, a także kosztach pracowniczych tych firm. Z PGE Paliwa można zamówić surowiec od 25 ton wzwyż i de facto mamy do czynienia ze zmonopolizowaniem dystrybucji na rynku krajowym. To zabierać też będzie rynek innym firmom - mówi nasz rozmówca, dodając, że generalnie obecnie obserwujemy chęć zrzucenia odpowiedzialności za problemy z dostępnością węgla na samorządy

Trzeba było zrobić tak, jak Niemcy, które zdołały się zatowarować w węgiel

- Teraz dystrybucja węgla się centralizuje, przypomina to czasy rodem z PRL-u - mówi portalowi WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Dolnego Śląska. - Pewnie dojdzie do zamknięcia wielu składów węgla i zwalniania ludzi. Trzeba było wcześniej ustabilizować ceny polskiego węgla na poziomie około 1600-2000 zł, a jeżeli już, to dotować ten węgiel sprowadzany z importu. A przede wszystkim zapewnić dostępność węgla, bo przecież od majstrowania przy cenach, na rynku surowca nie przybędzie. Mamy prawie połowę października i jak przyjdą przymrozki, to w kilka dni składy zostaną opróżnione - przewiduje nasz rozmówca.

W branży sprzedawców węgla zwracają też uwagę na to, że błędem było wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel w kwietniu, praktycznie z dnia na dzień.

- Trzeba było zrobić tak jak Niemcy, które do 10 sierpnia, odkąd obowiązuje w UE embargo na węgiel rosyjski, zdołały się zatowarować i miały rekordowy import węgla w pierwszym półroczu 2022 roku, w tym z Rosji - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Górnego Śląska. - Do nas płyną miały, które są potem przesiewane. I wygląda na to, że zostaniemy na wiosnę przyszłego roku z nadwyżką przepłaconych miałów. A węgiel przykładowo z Australii ma czasem około 20 proc. zawartości popiołu, kiedy ten z polskich kopalń miał około 4 proc. - dodaje.

Ludzie w branży irytują się, że polskiego węgla nie można kupić

W firmach handlujących węglem trwa nerwowe wyczekiwanie. Obawiają się w nich o przyszłość, bowiem trudno im coś zaplanować. Nie wiedzą, czy węgiel będzie, czy nie. Poza tym surowiec z Indonezji czy Australii często zawiera dużo popiołu i jest nieatrakcyjny dla klientów, którzy przyzwyczaili się wcześniej do węgla z polskich kopalń.

- U nas jest końcówka węgla na składzie - mówi portalowi WNP.PL Izabela Piechna, córka Zofii Piechny, prowadzącej skład opału w Opocznie i żona byłego piłkarza Grzegorza Piechny, znakomitego napastnika Korony Kielce i byłego reprezentanta Polski, który teraz też zajmuje się w tej rodzinnej firmie dystrybucją węgla.

- W centralnej Polsce ludzie byli przyzwyczajeni do węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Natomiast węgiel przypływający z Australii ma dużo popiołu. Mamy być Kwalifikowanym Dostawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej, właśnie jeszcze uzupełniamy dokumenty. Będziemy świadczyć usługi dowozu węgla - dodaje Izabela Piechna.

Ludzie w branży sprzedawców węgla irytują się, że polskiego surowca nie można kupić. Natomiast sprowadzanie węgla z zagranicy jest drogie i skomplikowane.

4 tysiące sprzedawców węgla pod ścianą. To głównie małe, rodzinne firmy

- Sektor dystrybucji węgla w Polsce tworzy ok. 4 tys. podmiotów, z czego większość stanowią małe, rodzinne firmy. Część z nich jest wyłączona z rynku, bowiem zamknęły działalność albo ją zawiesiły - wskazuje Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Wiele składów zostało odciętych od krajowego surowca. Zatem niektóre handlują tym z importu, jednak jego dostępność jest ograniczona. Na rynku zwraca się też uwagę na to, iż wcześniejszy model sprzedaży węgla spełniał u nas również dodatkową rolę. Pośrednicy w handlu krajowym węglem skupowali i magazynowali surowiec w czasie, gdy było na niego niższe zapotrzebowanie. Dzięki temu kopalnie były finansowane systematycznie przez cały rok. To się zmieniło. Czas pokaże, jak będzie wyglądać sytuacja wiosną 2023 roku, kiedy już minie sezon grzewczy.

- Jeżeli chodzi o pomysł, aby samorządy dystrybuowały węgiel, to dostrzegam zarówno plusy, jak i minusy - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog górniczy. - Chodzi o to, aby poprawić dostępność tego węgla. Nie wszystkie samorządy chcą w tym uczestniczyć, poza tym nie wszystkie mają ku temu możliwości. Jest to kwestia niejednoznaczna. Nie potępiałbym tej inicjatywy, ale rzeczywiście budzi ona spore emocje - dodaje prof. Probierz.

