Sprzedawcy węgla o zmianie podejścia do surowca: lepiej późno niż wcale

Należy przede wszystkim zatrzymać spadek wydobycia węgla, jak nie zwiększyć wydobycie w najbliższych latach po to, by można było zminimalizować import - wskazuje wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Wiceminister Marek Wesoły zaznaczył podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że perspektywy dla branży górniczej są teraz inne, niż były jeszcze dwa-trzy lata temu i należy je obecnie rozpatrywać przez pryzmat agresji Rosji na Ukrainę.

- Jako przedstawiciele rządu, zmieniamy dzisiaj to podejście do energetyki i do węgla. Zmieniamy je o tyle, o ile oczywiście w praktyce da się to zmienić. W miejsce gazu, jako paliwo przejściowe, wstawiamy na dzisiaj nasz surowiec - węgiel - wskazywał Wesoły.

- Będziemy robić wszystko, aby wydobycie węgla w najbliższym czasie wystarczało nam na to, żebyśmy w sposób bezpieczny dla naszego państwa dochodzili do nowej energetyki, do tej energetyki, która jest przyszłością, do energetyki bezemisyjnej. Będziemy to jednak robić w oparciu o własny surowiec, zmniejszając gaz i zwiększając węgiel - mówił Marek Wesoły.

Odniosła się do tego Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW).

- Cieszy nas bardzo ta zmiana podejścia rządzących do węgla. Jako Izba od lat wielokrotnie ostrzegaliśmy przed skutkami zbyt szybkiego odchodzenia od węgla - zaznacza IGSPW.

- Ostrzegaliśmy także przed skutkami zbyt pochopnie wprowadzonego embarga na rosyjski węgiel, które obecnie zauważyli sami rządzący. Chciałoby się więc rzec „a nie mówiliśmy?” lub „mądry Polak po szkodzie”, ale zostańmy tylko przy przysłowiowym „lepiej późno nić wcale”! - podkreśla Izba.