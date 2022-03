Sprzedawcy węgla: przyjrzyjmy się uchwałom antysmogowym i ekologom

Kiedy zobaczymy, jak wyglądają zapisy wielu uchwał antysmogowych w naszym kraju i uświadomimy sobie, że większość z nich znalazła się tam za sprawą bardzo aktywnych działań aktywistów ekologicznych, to sprawą tą powinny natychmiast zająć się odpowiednie służby - wskazuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW).

Sprawdzić i powstrzymać ekologów

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego węgla zaznacza, że to tylko trzy przykłady z wielu podobnych tego typu zapisów w Polsce.W praktyce - podkreśla Izba - setki tysięcy osób zmuszono do przejścia na ogrzewanie gazowe, wbrew temu, że unijne prawo dopuszcza w całej Unii Europejskiej użytkowanie źródeł ciepła na węgiel i biomasę pod warunkiem spełnienia przez te źródła restrykcyjnych norm emisyjnych gwarantujących, że urządzenia te są w pełni bezpieczne dla środowiska.Izba wskazuje, że polskie kotły węglowe i biomasowe oraz kominki na drewno należą do najlepszych w Europie i spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisyjne wprowadzone w całej Unii Europejskiej w 2020 roku. Mimo tego Polska jest jedynym krajem w UE, który zabronił użytkowania tego typu urządzeń na rzecz stosowania źródeł ciepła na gaz ziemny."Polscy producenci kotłów i kominków, polska branża węglowa i biomasowa, Cech Zdunów Polskich i setki innych organizacji i firm doskonale pamiętają, że tego typu zapisy prawne były forsowane w uchwałach antysmogowych przez aktywistów z alarmów smogowych i tym podobne organizacje.Nagonka na polski 'ekogroszek' zainicjowana przez zagraniczną fundację Client Earth również wpisywała się idealnie w działania mające na celu rezygnację Polaków z polskich źródeł ciepła i zastąpienie ich niemieckimi kotłami na rosyjski gaz" - zaznacza Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Wegla.I wskazuje, że na początku 2020 roku tego podejrzeń co do działań tego typu organizacji dostrzegł nawet rząd. Ówczesny minister środowiska, Michał Woś zapowiedział wtedy utworzenie grupy roboczej, której zadaniem będzie doprecyzowanie zasad jawności działania organizacji proekologicznych. Pan minister powiedział wtedy, że „czasami za dobrymi nazwami i pozytywnymi emocjami kryją się naprawdę wielkie interesy biznesowe, więc jest tu potrzebna bardzo duża jawność" - przypomina Izba.Jak wskazuje, na zapowiedziach niestety się wtedy skończyło i do dnia dzisiejszego nikt nie przyjrzał się bliżej działalności ekologów ani tym bardziej temu, jak ogromny wpływ mieli oni w ostatnich latach na kształt wielu aktów prawnych w naszym kraju i na to, jak bardzo uchwały te uzależniały Polaków od coraz droższego rosyjskiego gazu, niszcząc przy okazji tysiące polskich biznesów."O tym, kto finansował przez lata aktywistów „ekologicznych" w Polsce w „kuluarach" mówili i wiedzieli wszyscy, ale tylko państwo ma odpowiednie służby i instytucje, aby to skutecznie udowodnić i powstrzymać dla dobra Polski i Polaków, a wbrew rosyjskim interesom w naszym kraju" - zaznacza Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.