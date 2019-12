Sprzedaż węgla w październiku była rekordowa w 2019 roku

W październiku 2019 roku kopalnie sprzedały ponad 5,5 mln ton węgla kamiennego - była to najwyższa miesięczna sprzedaż tego surowca w tym roku. Październik był też drugim miesiącem z rządu, kiedy wielkość sprzedaży była wyższa od wielkości wydobycia - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Miesięczna sprzedaż węgla przekroczyła w październiku 5,5 mln ton.

Polskie kopalnie wydobyły w tym czasie ponad 5,4 mln ton tego surowca.

Był to drugi najwyższy w tym roku, po marcu, miesięczny poziom krajowego wydobycia.



O około 80 tys. ton zmniejszyła się ilość węgla na przykopalnianych zwałach, gdzie pod koniec października leżało ponad 4,6 mln ton surowca.

Październikowa sprzedaż węgla była blisko 75 tys. ton wyższa od wielkości wydobycia w tym okresie. We wrześniu nadwyżka sprzedaży nad bieżącą produkcją przekraczała 100 tys. ton. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w lutym 2019 roku - od tego czasu co miesiąc kopalnie wydobywały więcej węgla niż znajdowało nabywców, a wielkość przykopalnianych zwałów rosła. Najwyższą - rzędu 1 mln ton - nadwyżkę produkcji nad wielkością miesięcznej sprzedaży zanotowano w maju.



Czytaj także: Drożeje polski węgiel dla energetyki i ciepłownictwa

Jak wynika z opublikowanych 3 grudnia przez katowicki oddział ARP danych dotyczących wydobycia i sprzedaży węgla w dziesiątym miesiącu 2019 roku, polskie kopalnie wydobyły w tym czasie ponad 5,4 mln ton tego surowca (we wrześniu i w sierpniu ponad 5 mln ton, w lipcu 5,3 mln ton, w czerwcu 4,7 mln ton, w maju i kwietniu po ok. 5,3 mln ton). Był to drugi najwyższy w tym roku, po marcu, miesięczny poziom krajowego wydobycia.

Miesięczna sprzedaż węgla przekroczyła w październiku 5,5 mln ton (wobec 5,1 mln ton we wrześniu, 4,6 mln ton w sierpniu, 4,7 mln ton w lipcu, 4,4 mln ton w czerwcu, 4,3 mln ton w maju i 4,9 mln ton w kwietniu). Był to najwyższy w tym roku miesięczny poziom sprzedaży.

W poprzednich miesiącach - do września - produkcja wyższa od sprzedaży skutkowała wzrostem ilości zapasów węgla na przykopalnianych zwałach. We wrześniu i październiku po raz pierwszy od ponad pół roku nastąpił spadek wielkości zapasów (do ponad 4,6 mln ton), to jednak nadal są one przeszło dwukrotnie wyższe niż przed rokiem - w końcu października 2018 r. na zwałach leżało niewiele ponad 2 mln ton węgla.

W październiku 2018 r. wielkość wydobycia węgla przekraczała 5,8 mln ton, a wielkość sprzedaży osiągnęła blisko 5,7 mln ton. Tegoroczne wskaźniki są o ok. 300 tys. ton niższe.

Od początku tego roku do końca października kopalnie wydobyły łącznie ponad 51,5 mln ton węgla wobec ok. 53,1 mln ton w porównywalnym okresie 2018 r. (spadek o 1,6 mln ton). Wielkość sprzedaży węgla między styczniem a październikiem br. przekroczyła 48,9 mln ton wobec ok. 52,6 mln ton w ciągu dziesięciu miesięcy 2018 r. (spadek o ok. 3,7 mln ton).