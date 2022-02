Średnia pensja w PGG będzie wynosić 8800 zł - uzgodniono warunki podwyżek

Związkowcy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej wstępnie uzgodnili w piątek warunki porozumienia regulującego zasady tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w największej górniczej spółce. Porozumienie ma być podpisane w najbliższy wtorek, dzień po spotkaniu związkowców z szefem MAP.

Do czasu formalnego podpisania porozumienia przedstawiciele stron nie chcą oficjalnie mówić o jego szczegółach.

Nieoficjalnie uczestnicy negocjacji mówią o 7,5-procentowym wzrośnie średniego wynagrodzenia w tym roku, zaś podwyżka ma być naliczana od kwoty średniej pensji na poziomie 8200 zł.

Po podwyżce średnie wynagrodzenie w Polskiej Grupy Górniczej ma wzrosnąć powyżej 8800 zł.

Jednocześnie związkowcy uzyskali zapewnienie, że w taki sam sposób kształtowane będą wynagrodzenia w dwóch innych spółkach, objętych systemem publicznego wsparcia na podstawie znowelizowanej ustawy górniczej - chodzi o Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Tym samym doszłoby do ujednolicenia średniego poziomu zarobków w spółkach, wymienionych w umowie społecznej dla górnictwa.

"Nie chcę mówić o szczegółach; wstępnie uzgodniliśmy projekt porozumienia. Natomiast do jego podpisania najprawdopodobniej dojdzie we wtorek po spotkaniu w Warszawie - bo tam chcemy też postawić ten problem, by rzeczywiście mieć pewność, że we wszystkich spółkach objętych umową społeczną będzie taka sama średnia" - powiedział dziennikarzom po piątkowym spotkaniu lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

"Jeżeli będzie jednolite wynagrodzenie we wszystkich tych spółkach, bo na tym nam zależy, wtedy we wtorek - jeszcze po jakichś rozmowach - podpiszemy porozumienie, które będzie satysfakcjonowało pracowników Polskiej Grupy Górniczej" - dodał związkowiec.

Pytany o wcześniejszy związkowy postulat 10-procentowej podwyżki, Hutek zaznaczył, iż poziom ten wynikał "z pewnego uśrednienia w spółkach". "Natomiast jeżeli rzeczywiście średnio (w trzech spółkach objętych umową społeczną dla branży - red.) wyjdzie to inaczej, to nie możemy wyjść przed szereg, bo niestety, ale nikt nam tego nie da. Chcemy jednak w Warszawie się upewnić, że to będzie jednakowa średnia we wszystkich tych spółkach" - wyjaśnił szef górniczej "S".

Przewodniczący związku Sierpień'80 w PGG Rafał Jedwabny potwierdził, że podczas piątkowego spotkania doszło do zbliżenia stanowisk zarządu i strony związkowej. "Myślę, że obydwie strony będą usatysfakcjonowane tymi rozmowami (...). Zostały kwestie techniczne i poniedziałkowe rozmowy w Warszawie. Myślę, że we wtorek będzie porozumienie na 100 procent podpisane" - ocenił Jedwabny.

Poniedziałkowe spotkanie w Warszawie będzie kontynuacją rozmów ze stycznia br. na temat postępów w realizacji zawartej w ub. roku umowy społecznej dla górnictwa. Związkowcy chcą m.in. poznać treść wniosku notyfikacyjnego, jaki strona polska niebawem złoży w Komisji Europejskiej. Chodzi o notyfikację pomocy publicznej dla sektora węglowego w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Pierwsza transza takich dopłat - 400 mln zł - została przed tygodniem wypłacona Polskiej Grupie Górniczej.

W ostatnim czasie związkowcy z PGG wystąpili także o rekompensatę uszczuplonych świadczeń w lutym br., kiedy skumulowała się wypłata miesięcznej pensji oraz nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki. W związku z nowymi regulacjami podatkowymi Polskiego Ładu, wielu górników otrzymało mniejsze świadczenia "na rękę". 25 lutego zarząd PGG ma przedstawić analizy w tym zakresie. Związkowcy uważają, że ewentualne wyrównania mogłyby zostać wypłacone wraz z jednorazowym świadczeniem (średnio 1,5 tys. zł na pracownika) 1 marca br.

Poniedziałkowe spotkanie związkowców z przedstawicielami rządu w Warszawie ma rozpocząć się o godz. 13.30 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Stronę rządową będą reprezentowali przedstawiciele resortów: Aktywów Państwowych, Klimatu i Środowiska, Rozwoju i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej. Zaproszenie skierowano również do Szefa Gabinetu Politycznego Premiera oraz Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Poprzednio sygnatariusze podpisanej w maju ub. roku w Katowicach umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego spotkali się - na wniosek strony związkowej - 24 stycznia. Uzgodniono wówczas m.in., że "projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych, zostanie przekazany sygnatariuszom umowy społecznej".

"Podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie osi czasu (harmonogramu wygaszania kopalń - red.) i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - podano w styczniowej notatce po spotkaniu, podpisanej przez przedstawicieli stron. Wskazano także reprezentanta strony związkowej jako obserwatora w procesie notyfikacji. Dotąd strona związkowa nie otrzymała projektu wniosku notyfikacyjnego.

W styczniu strony zgodziły się, że spotkania sygnatariuszy Umowy będą miały charakter cykliczny, a termin kolejnego ustalono wstępnie na 10 lutego, później jednak termin przesunięto na 21 lutego.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do obowiązującej od pierwszych dni lutego znowelizowanej ustawy górniczej - wymagają teraz notyfikacji Komisji Europejskiej.

Podczas poprzedniego spotkania sygnatariuszy umowy społecznej w Warszawie ustalono m.in., iż na kolejnym zostanie zaproponowana formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Woj. Śląskiego. Uzgodniono wówczas także kontynuację prac nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, której projekt w najbliższym możliwym terminie ma być wniesiony pod obrady Komitetu Ekonomicznego rządu. Ponadto, "uznano za konieczne rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego".