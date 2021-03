SRK: ruszyły prace przy Zakładzie B kopalni Mysłowice

Do listopada 2021 roku trwać będą prace przy likwidacji Zakładu B dawnej kopalni Mysłowice, czyli części między torami kolejowymi, a ulicami Bytomską i Katowicką. Jak wskazuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) opóźnienie przy ich rozpoczęciu wynikło z odwołań zgłoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej po ubiegłorocznym przetargu na wykonanie tych robót, doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego jego przyszłe wykorzystanie.