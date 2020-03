SRK uruchamia elektroniczne aukcje surowców pozyskanych przy likwidacji kopalń

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmująca się likwidacją nieczynnych zakładów górniczych i zagospodarowaniem oraz sprzedażą ich majątku, uruchamia aukcje elektroniczne, poprzez które można kupić surowce pozyskane podczas likwidacji kopalń - przede wszystkim złom.

Od półtora tygodnia odwołane są wszystkie prowadzone przez SRK postępowania przetargowe w formie przetargów ustnych oraz licytacji - zarówno te dotyczące sprzedaży nieruchomości, jak i innych składników majątku.



Obecny termin wstrzymania tych postępowań to ostatni dzień marca br. Natomiast surowce wtórne będą sprzedane na aukcjach elektronicznych.



- Spółka Restrukturyzacji Kopalń informuje, że uruchamia postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w formie aukcji elektronicznej - podała SRK.



Ogłoszenia o planowanych aukcjach zamieszczane będą na stronie internetowej www.srk.com.pl oraz w branżowym portalu oferującym sprzedaż surowców wtórnych www.zlom.info.pl. Aktualną procedurę aukcji na sprzedaż surowców wtórnych w okresie pracy zdalnej, wprowadzonej w spółce na czas epidemii koronawirusa, zamieszczono na stronie internetowej SRK.



Przedstawiciele firmy przekonują, że dzięki wcześniej wdrożonym procedurom elektronicznym, obecnie możliwa jest praca poza miejscem stałego zatrudnienia.



- Oczywiście, dotyczy to wyłącznie pracowników powierzchni, przede wszystkim z działów usługowych i administracyjnych. Pracę poza miejscem zatrudnienia wykonuje ponad 30 proc. pracowników z tych właśnie działów" - poinformował prezes SRK Janusz Gałkowski.



Jego zdaniem praca zdalna to obecnie w wielu wypadkach jedyny sposób realizowania zadań firmy bez potęgowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Od ponad dwóch lat SRK korzysta z narzędzi elektronicznych w zakresie m.in. obiegu dokumentów, przyjmowania wniosków przetargowych oraz prowadzenia aukcji, które mogą odbywać się bez fizycznej obecności ich uczestnika w siedzibie spółki.



Przedstawiciele firmy zapewniają, iż robią wszystko, by praca zdalna nie odbiła się na klientach SRK. Wszystkie telefony stacjonarne w biurach osób pracujących w domu zostały przekierowane na telefony komórkowe. W siedzibie spółki pracują osoby dyżurujące, które w razie potrzeby dostarczają niezbędne materiały pocztą elektroniczną.