SRK usunęła nielegalnie podrzucone odpady

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) doprowadziła do usunięcia nielegalnie podrzuconych odpadów ze znajdującego się pod jej zarządem rejonu F1 (okolice ulicy Szyb Zachodni) w Bytomiu. Należący do Lasów Państwowych teren dawnego składowiska kamienia pokopalnianego ma zostać zrekultywowany, doprowadzony do stanu umożliwiającego przyszłe użytkowanie.

Z rozległości terenu oraz problemów z jego upilnowaniem (lasy, nieużytki) skorzystali przestępcy. Wysypali tam na przełomie lat 2016 i 2017 około 1.500 ton odpadów komunalnych.

Policja nie ustaliła sprawców.

