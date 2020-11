Stabilizacja na światowym rynku węgla

Po wrześniowym wzroście cen węgla kamiennego we wszystkich światowych terminalach węglowych, październik upłynął pod znakiem względnej stabilizacji cen na międzynarodowym rynku - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu.

Spoglądając na Chiny

Po uderzeniu przez Covid-19 w drugim kwartale, zużycie energii elektrycznej wróciło do norm sezonowych, natomiast nabywcy żelaza przemysłowego i gąbczastego też preferowali surowiec z RPA. Konsumenci żelaza gąbczastego zazwyczaj preferują surowiec z RPA ze względu na jego stałą zawartość węgla, co powinno wspierać zakupy przez pozostałą część roku.Przy tym niektórzy producenci przemysłowi na przestrzeni ostatnich tygodni powrócili do węgla, ze względu na rosnące ceny koksu ponaftowego stosowanego w produkcji cementu, co może dalej wspierać import zamorski.Natomiast dostawy do Pakistanu w ujęciu rok do roku wzrosły aż o 54,3 proc. Z kolei eksport z RPA do Turcji był najwyższy od ponad pięciu lat i osiągnął poziom 500 tys. ton, wobec zaledwie 78 tys. ton uzyskanych we wrześniu 2019 roku.Znaczne zapotrzebowanie na energię i mniejsza konkurencja ze strony kolumbijskich dostawców, z uwagi na zakłócenia w produkcji - wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - zwiększyły dostawy na ten rynek w trzecim kwartale. Łączny eksport na ten rynek za okres od lipca do września w ujęciu rok/roku wzrósł o 845 tys. ton i wyniósł 923 tys. ton.Pomimo ożywienia popytu na surowiec z RPA, łączny eksport z Richard Bay od stycznia do września obniżył się o 1,3 proc. i wyniósł 50,4 mln ton. Zagrożeniem dla poprawiającej się sytuacji na wyżej wymienionych rynkach, może być rosnąca konkurencja ze strony węgla australijskiego, który na skutek coraz bardziej restrykcyjnej polityki realizowanej przez Chiny, będzie szukał innych rynków zbytu w obszarze Azji-Pacyfiku.Na początku października 2020 roku państwowi producenci energii i stalownie w Chinach otrzymali ustne pouczenie, żeby wstrzymali import australijskiego węgla energetycznego i koksowego ze skutkiem natychmiastowym. Spółki produkujące energię nie komentują tych doniesień.Jedna z nich wstrzymała jednak czasowo realizację kontraktu na dostawę ładunku węgla z Australii. Chociaż nie ma jasnego terminu, do kiedy ma trwać zakaz importu australijskiego surowca, zdaniem komentatorów import ten będzie utrudniony do czasu rozwiązania konfliktu między rządami obu państw.Nieoficjalne wstrzymanie importu przekazane ustnie importerom zaskoczyło rynki, bowiem mimo kwot importowych, eksport węgla energetycznego z Australii do Chin był całkiem spory. W okresie ośmiu miesięcy Australia wyeksportowała do Chin 38,6 mln ton węgla energetycznego i 31,6 mln ton węgla koksowego odpowiednio o 4,6 mln ton i 8,5 mln ton więcej niż rok wcześniej.W segmencie węgla koksowego pojawiły się pogłoski o zaostrzeniu restrykcji w odniesieniu do australijskiego surowca. Część z nabywców otrzymała ustne ostrzeżenia od służb celnych, ale nie pojawiły się oficjalne oświadczenia w tej kwestii.Jednak w odpowiedzi na wprowadzony zakaz importu, rynek węgla koksowego zagregował w dniu 9 października spadkiem indeksu dla węgla koksowego typu premium, który obniżył się o 18 proc. i wyniósł 120 dol/t CFR, podczas kiedy indeks FOB Australia obniżył się o 20 proc. i wyniósł 107,50 dol/t.Chiny zaimportowały dotąd więcej australijskiego węgla koksowego niż wynosił roczny import w którymkolwiek z ostatnich trzech lat, czyli średnio 30 mln ton na rok, zatem trudno będzie wypełnić tak dużą lukę importem z innych kierunków.Alternatywne źródła pochodzenia węgla koksowego jak Kanada, USA, Mozambik, Rosja czy Mongolia są praktycznie niedostępne - ze względu na ilość zamówionego surowca. Poza tym transport węgla z USA do północnej części Chin trwa około 45 dni. Może to zatem oznaczać dostawy pod koniec grudnia lub na początku stycznia oraz 21 dni z Kanady. Dla chińskich nabywców, potrzebujących dostaw natychmiastowych na pokrycie bieżących potrzeb - to zbyt długi czas oczekiwania. Nie ma też wystarczająco dużo dostępnego węgla z Rosji czy Mozambiku.Jedyną opcją jest Mongolia, w przypadku której jakość węgla stanowi dobry substytut dla węgla koksowego typu hard. Kraj ten zwiększa eksport do Chin i wysyła obecnie ponad 1000 ciężarówek węgla dziennie. Nie bez znaczenia pozostaje jakość australijskiego surowca, typu premium hard, który ma wiele poszukiwanych cech, jak niska zawartość siarki i popiołu, a są one oferowane tylko w przypadku surowca z niektórych krajów.Według producentów stali, brak wysokiej jakości gatunków australijskich do mieszania może doprowadzić do obniżenia wydajności procesu produkcji stali i w konsekwencji do obniżenia marży zysku. Poza tym różnica cenowa między ceną krajową a importową wynosząca rekordowe 65 dol za tonę, znacznie ograniczy marże producentów stali, jeśli będą oni musieli skorzystać z krajowej alternatywy.W scenariuszu serwisu Platts, gdzie Chiny nie otrzymują w czwartym kwartale węgla koksowego, na międzynarodowym rynku węgla trzeba będzie znaleźć miejsce dla 6 mln ton węgla koksowego pochodzącego z Australii. Szacunki wskazują, że Chiny mogłyby zakończyć 2020 rok z importem australijskiego węgla koksowego na poziomie 35 mln ton, gdyby zakaz został utrzymany do końca roku.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - perspektywy dla australijskiego eksportu węgla do Chin nie są optymistyczne i zdaniem komentatorów należy oczekiwać na dalszy przebieg zdarzeń. Są bowiem przypuszczenia, że władze Chin mogą poluzować politykę kwot importowych w czwartym kwartale, gdyż obecne ceny chińskiego węgla dla energetyki osiągają wartości najwyższe od dwóch lat i są znacznie powyżej oczekiwań rządu.