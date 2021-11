Stabilizuje się sytuacja na chińskim rynku węgla

Import węgla do Chin był w październiku niemal dwukrotnie większy niż rok wcześniej. To – oprócz zwiększenia krajowego wydobycia – kolejne posunięcie chińskich władz, które od kilku tygodniu walczą o stabilizację energetyczną kraju. Niedobory i związana z tym wysoka cena węgla doprowadziły do przerw w dostawach prądu w niektórych chińskich prowincjach.