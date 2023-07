Jeśli podejście energetyki się nie zmieni, kopalnie - z racji braku miejsca, gdzie mogłyby składować węgiel - po prostu się "zatkają" - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Przed miesiącem Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie.

W odpowiedzi siedzibę śląsko-dąbrowskiej Solidarności odwiedził pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły.

Celem była rozmowa o bieżących problemach branży, a zwłaszcza o powracającym problemie braku odbioru zakontraktowanego węgla przez państwowe koncerny energetyczne.

W piśmie skierowanym na ręce szefa rządu związkowcy podkreślili, że kilka miesięcy temu decyzją samego premiera "do Polski sprowadzono miliony ton węgla celem zabezpieczenia gospodarstw domowych przed zbliżającym się wówczas sezonem grzewczym". Właśnie wtedy na składy węgla prowadzone przez branżę energetyczną trafiły znaczne ilości wciąż zalegającego tam miału energetycznego.

- Ten stan rzeczy sprawia, iż podmioty reprezentujące sektor energetyczny po raz kolejny przestają odbierać węgiel zakontraktowany w polskich spółkach węglowych - wskazali przedstawiciele górniczej Solidarności. - Naturalną konsekwencją braku odbioru węgla przez energetykę są rosnące zwałowiska przy samych kopalniach. (...) Całkowite wypełnienie kopalnianych zwałowisk węglem, którego nie odbiera energetyka, uniemożliwi właściwe funkcjonowanie kopalniom i przyczyni się do powstania niewyobrażalnych strat finansowych. Oczekujemy, że niezwłocznie podejmie Pan kroki prowadzące do rozwiązania opisanego problemu - zaznaczyli i przypomnieli o sytuacji z lat 2019-2020, kiedy to spółki energetyczne nie odbierały wydobytego węgla, co wywarło negatywny wpływ na kondycję całego górnictwa.

Następnie poinformowali, że są "gotowi do przeprowadzenia wszelkich dozwolonych prawem akcji, aby temu zapobiec". Bogusław Hutek odniósł się do spotkania z wiceministrem aktywów państwowych Markiem Wesołym.

Hutek: na bieżąco będziemy monitorować sytuację i reagować, gdyby któremuś z zakładów górniczych groził przymusowy postój

- Przedstawiliśmy panu ministrowi wszystkie problemy związane z brakiem odbioru węgla przez spółki energetyczne. Jeśli podejście energetyki się nie zmieni, kopalnie - z racji braku miejsca, gdzie mogłyby składować węgiel - po prostu się "zatkają" - zaznacza Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Nie możemy do tego dopuścić, dlatego umówiliśmy się, że na bieżąco będziemy monitorować sytuację i reagować, gdyby któremuś z zakładów górniczych groził przymusowy postój - dodaje Hutek.

Bogusław Hutek wskazuje również, że w trakcie rozmowy z wiceministrem Wesołym poruszono kwestię importu węgla. W miesiącach styczeń-maj do Polski trafiło prawie 9 milionów ton surowca z zagranicy.

- Gdyby się okazało, że został sprowadzony przez spółki Skarbu Państwa, to mamy kolejny problem, bo nie może być tak, że jedne spółki państwowe działają na niekorzyść innych spółek państwowych, w tym przypadku - węglowych. Dokładnie tak się działo w latach 2019-2020 i mieliśmy wtedy olbrzymie kłopoty. Minister Wesoły zobowiązał się do przekazania wyników naszych rozmów zarówno panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, jak i ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi - podkreśla Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

Funkcjonowanie nadzoru państwa nad górnictwem byłoby sprawniejsze, gdyby stworzono resort odpowiadający zarówno za górnictwo, jak i energetykę węglową

- Pan minister na bieżąco monitoruje spółki węglowe i wie o problemie z odbiorem węgla, który w tej chwili dotyka całą Polską Grupę Górniczą, spółkę Tauron Wydobycie, Bogdankę oraz Silesię. To nam znacząco ułatwiło dyskusję - zaznacza Bogusław Hutek. - Co do samej osoby pana ministra nie miałbym zastrzeżeń. Funkcjonowanie nadzoru państwa nad górnictwem byłoby jednak o niebo sprawniejsze, gdyby stworzono resort odpowiadający zarówno za górnictwo, jak i energetykę węglową. Osoba stojąca na czele ministerstwa miałaby pełną decyzyjność, jeśli chodzi o funkcjonowanie sektora paliwowo-energetycznego, dzięki czemu wszelkie decyzje zapadałyby szybciej. Po ewentualnej wygranej Zjednoczonej Prawicy w jesiennych wyborach do tego tematu z pewnością powrócimy - podkreśla Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.