Strajku ochroniarzy w kopalniach jednak nie będzie

Przedstawiciele związków zawodowych z Grupy KOK podpisali porozumienie płacowe z zarządem firmy.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Miesięczne wynagrodzenia pracowników ochrony kopalń wzrosną średnio o około 400 zł. Zapowiadany na 17 października dwugodzinny strajk ostrzegawczy został odwołany.

- Zgodnie z zapisami porozumienia najniżej uposażeni pracownicy otrzymają podwyżki stawek osobistego zaszeregowania o 20 zł brutto na dniówkę. Z kolei pracownicy kwalifikowani będą mieli podwyższone stawki o 16 zł brutto na dniówkę. Ponadto ustaliliśmy premię inflacyjną za listopad i grudzień po 500 zł brutto dla wszystkich pracowników - mówi Ireneusz Lier, szef Solidarności w Grupie KOK, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

- Jeden z bardzo istotnych zapisów porozumienia mówi o tym, że stawki osobistego nie będą niższe od minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że te stawki były niższe i pracodawca wyrównywał je za pomocą różnych dodatków. To była patologiczna sytuacja. Teraz wracamy do normalnych zasad - dodaje Lier.

Wskazuje przy tym, że zawarte z pracodawcą porozumienie jest kompromisem.

- Część ludzi pewnie liczyła na więcej, więc trudno mówić o jakimś ogromnym zadowoleniu, ale jest to naprawdę znaczący krok do przodu. Wreszcie był konstruktywny dialog. Jest podwyżka, są premie inflacyjne, a na początku 2023 roku wznowimy rozmowy płacowe - podkreśla przewodniczący.

W Grupie KOK od wielu miesięcy trwał spór zbiorowy dotyczący wynagrodzeń. Strona związkowa domagała się podwyżek o 20 proc. W ubiegłym tygodniu w Grupie KOK przeprowadzone zostało referendum strajkowe. Uczestniczyło w nim ponad 70 proc. zatrudnionych. Ponad 93 proc. odpowiedziało się za strajkiem w walce o podwyżki. 17 października miał się odbyć dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Porozumienie płacowe pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą kończy spór zbiorowy w firmie a strajk został odwołany.

Grupa KOK zatrudnia ok. 700 pracowników. Spółka świadczy usługi ochroniarskie głównie dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej.