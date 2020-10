Struktura wykształcenia w kopalniach może niejednego zaskoczyć

Zmiany struktury wykształcenia w kopalniach węgla kamiennego determinują trzy główne czynniki: ogólny poziom wykształcenia społeczeństwa, wymagania formalne związane ze ścieżką awansu zawodowego oraz aktywna polityka przedsiębiorstw górniczych. W strukturze wykształcenia sukcesywnie zmniejsza się odsetek osób o najniższych kwalifikacjach.

Ważne gwarancje zatrudnienia

Wśród kadry inżynieryjno-technicznej przeważają osoby z wykształceniem wyższym i również w tej grupie zawodowej jedna czwarta pracowników posiada kierunkowe wykształcenie górnicze. Na zainteresowanie pracą w zawodach górniczych oraz napływ nowych pracowników do sektora rzutuje aktywna polityka spółek węglowych w tym obszarze.Największe przedsiębiorstwa górnicze w momencie realizacji opracowania prowadziły współpracę z władzami samorządowymi w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Działania te koncentrowały się na oferowaniu staży i możliwości odbycia praktyk zawodowych w kopalniach oraz gwarancji zatrudnienia absolwentów techników i branżowych szkół pierwszego stopnia.Gwarancje zatrudnienia dotyczyły kształcących się w zawodach górnika eksploatacji podziemnej oraz w zawodzie automatyka, elektryka, mechanika i mechatronika. Jest to odpowiedź na malejące zainteresowanie edukacją ukierunkowaną na zawody górnicze.Podobna oferta kierowana jest do studentów uczelni wyższych, przy czym poziom kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonych stanowiskach w górnictwie określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 roku wraz z późniejszymi rozporządzeniami. Współpraca z uczelniami rozszerzona jest o możliwość prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych.Zaobserwować można ogólny spadek liczby osób uzyskujących kwalifikacje związane z pracą w górnictwie, ale też w zdecydowanej większości kwalifikacje górnicze uzyskują absolwenci kursów zawodowych.W 2019 roku stanowili oni 97 proc. przystępujących do egzaminu z eksploatacji złóż i 91 proc. z organizacji i prowadzenia eksploatacji. Oznacza to występowanie dwóch zjawisk. Z jednej strony, absolwenci szkół branżowych i techników wybierają w większości inne ścieżki kariery niż zatrudnienie bezpośrednio w górnictwie. Z drugiej - istnieje zapotrzebowanie na zdobywanie kwalifikacji górniczych wśród osób zatrudnionych w sektorze. Sytuacja ta strony sprzyja transformacji sektora, oznacza bowiem ograniczenie napływu młodych pracowników do górnictwa.Wymaga jednak monitoringu w celu umożliwienia doszkalania kadr w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora (związane z przeniesieniami pracowników pomiędzy stanowiskami lub zakładami górniczymi) tak, żeby w okresie przejściowym uzupełniać ewentualne luki kompetencyjne w zakładach górniczych i ułatwiać znalezienie alternatywnego zatrudnienia w kolejnych fazach transformacji.