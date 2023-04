Sukces pracownika Głównego Instytutu Górnictwa

Dr inż. Krzysztof Samolej ze Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG został beneficjentem XIII edycji programu Lider.

Projekt dr inż. Krzysztofa Samoleja pt.: "Wykorzystanie zeolitów syntetycznych do oczyszczania wód z radu i jego prekoncentracji na potrzeby medycyny nuklearnej", otrzymał finansowanie w wysokości 1,4 mln zł. Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania zeolitów syntetycznych, wyprodukowanych z popiołów lotnych w procesie syntezy hydrotermalnej, do usuwania radu z wód złożowych towarzyszących wydobyciu węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu oraz rud metali.

Oczyszczenie wód złożowych i poprzemysłowych przed odprowadzeniem ich do cieków powierzchniowych zapobiegnie pogarszaniu się ich jakości oraz skażeniom promieniotwórczym środowiska. Selektywne wydzielenie radu Ra-226 z wody na sorbencie spowoduje jego koncentrację, będącą wstępnym etapem procesu, prowadzącego do pozyskania tego radionuklidu do produkcji radiofarmaceutyków.

W programie Lider Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznaje środki młodym naukowcom na stworzenie i prowadzenie własnych zespołów badawczych. Wyniki prac stworzonych zespołów powinny mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy.

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej działające w strukturach Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach rozpoczęło działalność na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z występowaniem narażenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych.