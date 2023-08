Bruksela nie myśli o tym, co będzie w przyszłości. Szuka więc na siłę i po omacku dostawców surowców - zauważa prof. Władysław Mielczarski, ekspert ds. energetyki z Politechniki Łódzkiej.

- Zauważmy, że nawet kwestia gazu nie jest dopięta. Magazyny są pełne, ale to nie oznacza, że go nie zabraknie. Nie bierzemy gazu z Rosji - i każdy to rozumie. Bierzemy z Norwegii, ale tamta infrastruktura pracuje już na 120 proc. - zaznacza prof. Władysław Mielczarski, ekspert ds. energetyki z Politechniki Łódzkiej w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z 4 sierpnia 2023 roku. - Kupujemy gaz płynny. USA deklarują, że do 2025 roku zwiększą wydobycie i upłynnianie gazu. Ale z tego źródła dostaniemy tylko 15 mld, a Europa potrzebuje ponad 500 mld. Surowce będą dużym problemem Europy. Po pierwsze - transformacja przyspieszyła, surowce są potrzebne na gwałt. A po drugie - trwa tu wojna, a ona raczej szybko się nie skończy. Niepewności jest bardzo dużo - podkreśla prof. Mielczarski.

Unia Europejska i Filipiny ogłosiły zamiar wznowienia negocjacji w sprawie nowej umowy o wolnym handlu. Kraj ten posiada między innymi znaczące rezerwy niklu.

- Może to być tylko jeden z wielu dostawców, tym bardziej że jest to kraj niestabilny politycznie - ocenia prof. Mielczarski. - Pojawiają się tam silne ruchy separatystyczne. Rząd próbuje to opanować różnymi sposobami. Kopalnie wymagają ciągłej ochrony, ich dostawy nigdy nie są pewne. Dlatego nie rozumiem entuzjazmu UE. Ale jest to efekt tego, że Bruksela nie myśli o tym, co będzie w przyszłości. Szuka więc na siłę i po omacku dostawców surowców. To jest rodzaj desperacji. To pokazuje, że transformacja jest nieprzemyślana - wskazuje prof. Mielczarski.