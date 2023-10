Świat ani myśli rezygnować z węgla. Rynek coraz bardziej stabilny

Rynek węgla przeżył ostatnio kilka burzliwych lat, naznaczonych szokiem związanym z pandemią Covid-19 w 2020 roku, znaczącym odbiciem po pandemii w 2021 roku i wstrząsami wywołanymi inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Rok 2023 wydaje się być na rynku węgla już o wiele bardziej przewidywalny i stabilny.

Szacuje się, że w pierwszej połowie 2023 roku światowy popyt na węgiel osiągnie łącznie około 4,7 miliarda ton.

Wraz ze wzrostem przystępności cenowej węgla niektórzy nabywcy zwrócili się w stronę importu.

Według prognoz światowy handel węglem w 2023 roku wzrośnie o ponad 7 proc., zbliżając się do rekordowych poziomów odnotowanych w 2019 roku. Morski handel węglem w roku 2023 może nawet przekroczyć ustanowiony w 2019 roku rekord w wysokości 1,3 mld ton.

Głównymi producentami na mapie globalnego wydobycia oraz zużycia węgla w całym 2023 roku będą Chiny, Indie oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej, które łącznie odpowiadają za trzy czwarte całkowitego zużycia węgla na świecie.

W Chinach stawia się mocno na węgiel w produkcji energii elektrycznej. Przykładowo China Shenhua Energy Co. ma w budowie 11,75 gigawatów elektrowni węglowych oraz gazowych i dokonuje przeglądu wcześniej zawieszonych projektów, aby sprawdzić, które z nich można szybko wznowić. Spółka remontuje i rozbudowuje także istniejące zakłady, a nowe projekty planuje uruchomić do 2025 roku.

W Polsce natomiast górnictwo z roku na rok się kurczy. Wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach spada. Wyniosło ono w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton. Zatem nie udało się odwrócić spadkowego trendu. Będzie się on tylko pogłębiał.



Dla porównania, produkcja węgla tylko w miesiącu lipcu 2023 roku w Chinach, wyniosła 377,54 mln ton. To doprawdy zawrotny poziom. W świecie wydobycie węgla wzrasta - światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. U nas wydobycie spada.

- I to jest trend ostatnich trzydziestu lat - zauważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Patrząc z perspektywy dekady, czy dwóch dekad do przodu, udział węgla w miksie energetycznym będzie malał. Obecnie krajowe wydobycie spada szybciej, niż obniża się zapotrzebowanie na energię elektryczną czy ciepło pochodzące z węgla.

Będziemy się dalej uzależniać od importu węgla

Jedyne inwestycje, które teraz obserwujemy na rynku krajowym, to tylko inwestycje odtworzeniowe. Raczej ciężko będzie utrzymać potencjał wydobywczy w kraju. Niestety, będziemy się uzależniać dalej od importu węgla. W 2022 roku zaimportowaliśmy do Polski aż 20,2 mln ton węgla, mocno tym samym uzależniając się od dostawców zagranicznych.

- Warto mieć świadomość, że importując do Polski rocznie ponad 20 mln ton węgla, utrzymujemy poza granicami Polski - zwłaszcza w Azji, Afryce, czy Ameryce Południowej - około 40 tysięcy miejsc pracy w tamtejszych górnictwach - przypomina Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Nie brak opinii, że najlepszym dla nas rozwiązaniem byłoby postawienie na własne źródła i zasoby. I że powinniśmy traktować węgiel jako paliwo przejściowe, rozwijając przy tym odnawialne źródła energii oraz realizując projekty atomowe.

Jak wskazuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, konieczna jest ocena realnych konsekwencji zamykania kopalń dla gospodarki i społeczeństwa. To podstawa do zbudowania nie tylko efektywnego planu transformacji energetycznej, który uwzględni wsparcie dla wszystkich podmiotów związanych z branżą górniczą (od górników przez przedsiębiorstwa okołogórnicze i ich pracowników, dostawców w łańcuchu, aż po samorządy pozbawione wpływów z podatków), ale także wsparcie innych przedsiębiorstw nie powiązanych bezpośrednio i często nie kojarzonych z górnictwem. Zatem branża górnicza potrzebuje stabilizacji i jasno wytyczonej ścieżki.

W Unii Europejskiej dokonuje się proces transformacji energetycznej, do której potrzeba coraz więcej surowców, takich jak choćby lit do akumulatorów samochodów elektrycznych. Tyle że w przypadku wielu surowców UE jest niemal całkowicie uzależniona od importu, głównie z Chin.

Bez górników nie będzie pod dostatkiem surowców krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich

Władze UE dostrzegły już zagrożenia, czego przejawem są nowe projekty aktów prawnych mających na celu m.in. dywersyfikację źródeł dostaw. Postuluje się, aby do 2030 roku co najmniej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich zapewniały europejskie przedsiębiorstwa górnicze; a co najmniej 40 proc. tych surowców podlegać ma przetwarzaniu w Europie.

- Cele stanowione w Zielonej Transformacji i w nowych przepisach UE o surowcach krytycznych wymagają mocnych i trwałych łańcuchów dostaw niezbędnych do działania instalacji OZE - zaznacza Tomasz Rogala, szef Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, a zarazem prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Unia Europejska musi zdać sobie sprawę, że plany można będzie wykonać tylko wtedy, jeśli użyjemy potencjału umiejętności górniczych i wiedzy państw, które wciąż eksploatują węgiel kamienny (Polska, Czechy) i węgiel brunatny (Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Słowenia, Słowacja i Rumunia).

Bez udziału górników nie będzie pod dostatkiem surowców krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich, których tak nieodzownie potrzebuje zielona transformacja.

Obecnie w Europie nie wydobywa się przykładowo metali ziem rzadkich. Górnictwo zatem nadal będzie potrzebne, tylko położony zostanie nacisk na eksploatację innych niż węgiel surowców. Problemem jednak jest między innymi to, że młodzi ludzie od wielu lat słyszą o schyłku górnictwa i nie garną się do tej branży. Rzutuje to, niestety, i będzie rzutować na przyszłość całego górnictwa, nie tylko tego węglowego.