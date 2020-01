Świat jest zmienny, ale długofalowo jestem spokojny o popyt na miedź - prezes KGHM dla WNP.PL

W roku 2018 ceny miedzi sięgały nawet dobrze ponad 7 tys. dol. za tonę, by w II połowie zeszłego oscylować wokół 5,9 tys. dol. Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź w rozmowie z nami wyjaśnia podglebie dobrej kondycji – mimo tych spadków – miedziowego giganta i zaufania giełdowych inwestorów.

Na wyniki i rozwój KGHM w długim okresie może też m.in. oddziaływać unijna polityka dotycząca przemysłu i klimatu.Godny uwagi jest zatem list europejskich firm z branży miedziowej, w tym KGHM Polska Miedź, do minister Jadwigi Emilewicz o wsparcie w wysiłkach na rzecz przywrócenia właściwej skali produkcji hutniczej miedzi w UE i obecności górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych wśród sektorów mogących liczyć na łagodzenie kosztów związanych z kupnem pozwoleń na emisję CO2 (EU ETS w latach 2021-30).Marcin Chludziński uważa, że między dbałością o środowisko i wykorzystaniem źródeł OZE a wydobyciem czy produkcją miedzi widać pole kompromisu.Tego zdania są też inni, jak Aurubis, duża niemiecka firma górnicza czy szwedzki sektor miedziowy: wraz z KGHM znalazły się w gronie podmiotów, które wspólnie wystąpiły z postulatem przeanalizowania raz jeszcze systemu unijnych rekompensat - w kontekście wsparcia także niewątpliwie energochłonnej branży miedziowej.KGHM odtworzył brukselskie biuro przy w Komisji Europejskiej, które – razem ze specjalistami w Polsce – na miejscu śledzić będzie istotne dla sektora miedziowego zamierzanie regulacyjne.Po to, by zabierać głos i podejmować działania nie tylko w momencie, gdy jakieś ryzyka branży bezpośrednio zagrażają, ale też wówczas, gdy inicjatywy prawodawcze dopiero się rysują, i - tak czy inaczej - mogą mieć poważny wpływ na strategiczne, organizacyjno-inwestycyjne decyzje firm.