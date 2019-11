Świat wcale nie odchodzi od węgla. Unijna polityka nie ma znaczenia

- Mając na uwadze ciągły wzrost światowej produkcji i konsumpcji węgla, jak również plany i prognozy wskazujące na to, że ten trend będzie utrzymany w przyszłości, należy stwierdzić, że polityka dekarbonizacji Unii Europejskiej nie ma zupełnie znaczenia w skali globalnej - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- Oczekuje się, że w latach 2019-2022 rozpocznie działalność ponad 300 kopalń węglowych, z czego 92 są obecnie w budowie, a pozostałe w różnych fazach rozwoju. Łącznie 57 projektów realizowanych jest w Australii, 55 w Indiach, 54 w Chinach, 30 w RPA, 18 w Indonezji i 15 w USA.Inne kraje, w których realizowane są projekty budowy kopalń węgla, to Bangladesz, Wietnam, Pakistan i kraje bałkańskie oraz Turcja w Europie. Nakłady inwestycyjne na nowe moce produkcyjne węgla w 2018 roku wynosiły ok. 45 mld dolarów w Chinach, 20 mld dolarów w Indiach, około 4,5 mld dolarów w Australii i ok. 10 w innych regionach.- Wraz ze wzrostem światowej produkcji węgla nastąpił wzrost jego wymiany handlowej. Globalny handel morski tym surowcem w roku 2018 osiągnął 1,2 mld ton i wzrósł o 4,6 proc. w stosunku do roku 2017. W tym czasie drogą lądową przewieziono 134 mln ton węgla.- Zacznijmy od udziału paliw w globalnym popycie na energię pierwotną. Widzimy, że w roku 2018 udział węgla to 26 proc., ropy 31 proc., gazu 23 proc., energii jądrowej 5 proc., hydroenergii 10 proc. i 5 proc. biomasy, odpadów i innych źródeł odnawialnych.Chociaż prognozuje się, że udział paliw kopalnych w całkowitym światowym zapotrzebowaniu na energię pierwotną zmniejszy się w 2040 roku, to jednak nadal będą one stanowić 74 proc. w porównaniu z 80 proc. w 2018 roku. Podczas gdy udział zapotrzebowania na gaz ziemny wzrasta w 2040 roku w porównaniu z 2018 r. (o 3 punkty procentowe), udział ropy naftowej i węgla spada (odpowiednio o 4 i 5 punktów procentowych).Jeżeli spojrzymy na globalną mieszankę paliw do produkcji energii elektrycznej w 2018 roku, to widzimy, że udział węgla stanowi 38 proc., a ze wszystkich paliw kopalnych wytwarza się 64 proc. energii elektrycznej na świecie. Prognozy IEA wskazują, że udział węgla w światowym miksie energetycznym będzie na poziomie 33 proc. w roku 2040, a więc to nadal bardzo dużo.Warto nadmienić, że podaż produkowanej z węgla energii elektrycznej na świecie w roku 2018 zwiększyła się o 258 TWh w porównaniu do roku 2017, a globalny popyt na energię elektryczną w 2018 r. wzrósł o 4 proc., czyli 900 TWh.Był to również najszybszy wzrost od 2010 roku. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w ubiegłym roku można przypisać warunkom pogodowym. W ubiegłym roku wzrósł popyt zarówno na klimatyzację w okresie letnim, jak i na ogrzewanie w zimie.W Chinach zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 8,5 proc., w Stanach Zjednoczonych, po stabilnym zużyciu w ostatnich latach, wzrosło o prawie 4 proc. W Indiach o 5,4 proc., a w Korei Południowej o 3 proc. W Europie i Japonii zapotrzebowanie na energię wzrosło o mniej niż 1 proc., podczas gdy w Australii spadło. W 2018 roku udział węgla do wytwarzania energii elektrycznej wzrósł bardziej, niż jakiegokolwiek innego pojedynczego źródła.- Największy wzrost produkcji energii elektrycznej z tego paliwa miał miejsce w Chinach, a następnie w Indiach. Kraje te z nawiązką kompensują redukcję zużycia tego surowca w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii.- Z informacji Global Coal Plant Tracker wiemy, że około 270 elektrowni węglowych, z których każda przekracza moc 30 MW, budowanych jest lub ma być budowanych na świecie.W Chinach 130 jest w budowie, a 106 zapowiedzianych - przed wydaniem pozwolenia lub już ze zezwoleniem. Z kolei w Indiach odpowiednio 41 i 47; w Indonezji 20 i 50; w Wietnamie 9 i 27; w Turcji 3 i 39; w Bangladeszu 4 i 19; na Filipinach 9 i 16; w Japonii 13 i 13; w Pakistanie 4 i 10; Mongolii 3, na Tajwanie 2, a w Rosji 3.- Na uwagę zasługuje też fakt, że elektrownie opalane węglem budowane są również w krajach, które do tej pory nie miały energetyki opartej na węglu. Te kraje to Egipt, Mozambik, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria, Kenia, Oman, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Malawi, Suazi, Demokratyczna Republika Konga, Gruzja, Niger, Papua-Nowa Gwinea.- Myślę, że to temat na kolejną rozmowę, ale w skrócie można powiedzieć tak: mając na uwadze ciągły wzrost światowej produkcji i konsumpcji węgla, jak również plany i prognozy wskazujące na to, że ten trend będzie utrzymany w przyszłości, należy stwierdzić, że polityka dekarbonizacji Unii Europejskiej nie ma zupełnie znaczenia w skali globalnej. O tym wszystkim będziemy dyskutować w trakcie konferencji Górnictwo, która odbędzie się już 22 listopada w Katowicach.