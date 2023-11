Chiny budują szeroką gamę nowych elektrowni węglowych, potencjalnie przekraczających moc operacyjną Stanów Zjednoczonych.

Chiny jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że elektrownie te prawdopodobnie mogą nie zostać w pełni wykorzystane. Jak wskazuje Bloomberg, prace nad elektrowniami o mocy co najmniej 165 gigawatów powinny rozpocząć się do końca 2023 roku.

Natomiast do 2025 roku kraj może dodać łącznie 270 gigawatów - więcej niż obecnie w jakimkolwiek innym kraju. Zdolność Chin do zwiększenia zużycia węgla jest wynikiem ogólnokrajowej kampanii prowadzonej w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz rozbudowy kopalń węgla i budowy większej liczby elektrowni węglowych. Urzędnicy w Chinach uważają krajowe dostawy węgla za niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego.

Według Global Energy Monitor, już w styczniu 2023 roku w Chinach znajdowało się ponad 300 elektrowni węglowych na różnych etapach - wydawania pozwoleń, bądź budowy. Stanowiło to dwie trzecie mocy elektrowni węglowych rozwijanych na całym świecie.

Chiny budują coraz więcej elektrowni węglowych, ale są także liderem w dziedzinie energii słonecznej i wiatrowej. Jednakże fabryki zużywają dwie trzecie energii elektrycznej w Chinach, a dominującymi użytkownikami są huty stali i producenci cementu. Stąd rozbudowa energetyki bazującej na węglu.

Chiny nie są osamotnione w zwracaniu się w stronę węgla, aby zaspokoić rosnące potrzeby energetyczne. Indie czerpią około 70 proc. swojej energii elektrycznej z węgla.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca.

Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. do poziomu 0,9 mld ton. I to wydobycie będzie zwiększane w kolejnych latach.