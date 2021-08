Światowe gospodarki potrzebują węgla. To widać na rynku

Na rynku węgla mocne ożywienie. W Chinach mamy wielkie zapotrzebowanie na energię, bowiem fabryki przyjmują zamówienia, by zaspokoić potrzeby odradzającej się po pandemii gospodarki. Jednak niedobory węgla dają tam znać o sobie, także przez brak zgody na zakup węgla z Australii.

Koksowy na fali wznoszącej

- Jeżeli chodzi o eksport węgla z Rosji, to trzeba wymienić między innymi Chiny, Japonię czy Koreę Płd. - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Rosja eksportuje też węgiel między innymi na rynek turecki - dodaje prof. Probierz. Rosja myśli także między innymi o rynku indyjskim.Indyjscy producenci stali znacząco zamierzają zwiększyć import węgla koksowego z rosyjskich portów na Dalekim Wschodzie. Wietnam również jest dla Rosjan istotnym rynkiem zbytu. Zwiększono tam zużycie rosyjskiego węgla w wyniku uruchomienia kilku nowych elektrowni węglowych.Rynek azjatycki stale się powiększa, zapotrzebowanie na węgiel na nim rośnie. Generalnie rzecz biorąc - obserwowane obecnie ożywienie na całym obszarze międzynarodowego rynku węgla podkreśla i wzmacnia rolę tego paliwa jako najbardziej dostępnego i pewnego nośnika w produkcji energii na świecie.Na fali wznoszącej jest obecnie też węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Węgiel koksowy i koks to surowce wykorzystywane także w tworzeniu infrastruktury "zielonej" energetyki wiatrowej.Bez węgla koksowego nie byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie. Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba ponad 400 ton stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu, a do tego należy zużyć 200 ton węgla koksowego. Obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.Z kolei przemysł stalowy ma przemożny wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, takie jak chociażby: przemysł motoryzacyjny, kolejowy, stoczniowy, budowlany, paliwowy czy AGD. Stal jest niezbędna do rozwoju innowacyjnej gospodarki niskoemisyjnej. Poza tym należy zaznaczyć, że produkty uboczne wytwarzania koksu odgrywają istotną rolę w produkcji elektrod baterii, włókien węglowych, wodoru czy cennych w przemyśle chemikaliów. Stąd w Unii Europejskiej zdają sobie sprawę z dużej zależności UE od importu tego krytycznego surowca, jakim jest węgiel koksowy.Mimo prowadzonych prac nad zastąpieniem węgla koksowego wodorem dominującą technologią produkcji stali w skali światowej pozostaje proces wielkopiecowy. Zatem koks wytwarzany z węgli koksowych pozostanie jeszcze długo podstawowym materiałem stosowanym w produkcji stali.Roczne zapotrzebowanie w Unii Europejskiej na węgiel koksowy wynosi przeszło 53 mln ton, przy czym jedynie 17 mln ton tego surowca pochodzi z UE, w tym 11,6 mln ton z Polski, gdzie węgiel ten wydobywa Jastrzębska Spółka Węglowa. Reszta jest sprowadzana między innymi z Australii, USA, Kanady, czy Mozambiku. Australia ma plany zwiększenia wydobycia węgla koksowego. Trafiać on ma między innymi na rynek indyjski, bowiem Chińczycy nadal nie importują węgla z australijskich kopalń, a relacje polityczne między oboma tymi krajami pozostają napięte.Ceny australijskiego węgla koksowego kształtują się teraz na poziomie około 225 dolarów za tonę. Z kolei ceny koksu na europejskim rynku wynoszą 440 dolarów za tonę. To dobre wiadomości dla producentów, w tym dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Czytaj także: Niepewność i sceptycyzm. W oczekiwaniu na agencję bezpieczeństwa energetycznego