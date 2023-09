Światowy potentat wchodzi w projekt wiodącego surowca

Szwajcarska firma Glencore, jeden ze światowych potentatów wydobywczych, kupiła 56 proc. udziałów w projekcie wydobycia miedzi MARA w Argentynie.

Jeden ze światowych potentatów wydobywczych, firma Glencore akcje nabyła od przedsiębiorstwa Pan American za 475 mln dolarów. Z kolei Pan American nabyło pakiet kontrolny w MARA w ramach niedawnego przejęcia od firmy Yamana Gold.

Kopalnia miedzi MARA znajduje się w północno-zachodniej prowincji Argentyny w Catamarce. Uruchomiona została w grudniu 2020 roku w wyniku połączenia zakładu i infrastruktury wydobywczej Minera Alumbrera ze złożem miedzi i złota Agua Rica.

Rezerwy mineralne w tym złożu szacowane są na 5,4 mln ton miedzi oraz 7,4 mln uncji złota. Okres eksploatacji kopalni ma wynieść 28 lat.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swym przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, tak jak większość czołowych firm wydobywczych na świecie, Glencore chce wzmocnić swoją pozycję na rynku miedzi.

Analitycy przewidują deficyt miedzi, szacowany na miliony ton na początku następnej dekady

Analitycy przewidują zbliżający się deficyt tego metalu, szacowany na miliony ton na początku następnej dekady. Według firmy McKinsey & Co. globalna elektryfikacja zwiększy roczny popyt na miedź do 36,6 mln ton do 2031 roku, w porównaniu z obecnym zapotrzebowaniem wynoszącym około 25 mln ton. Firma konsultingowa przewiduje, że dostawy miedzi wyniosą w tym okresie około 30,1 mln ton, pozostawiając lukę na poziomie 6,5 mln ton.

Z kolei prognoza firmy S&P Global Market Intelligence określa deficyt miedzi na poziomie nawet 19 mln ton. CRU Group, organizator Światowej Konferencji Miedzi, która odbywa się co roku w Santiago w Chile, wspomina natomiast o rocznym deficycie podaży na poziomie 4,7 mln ton do 2030 roku oraz ostrzega, że świat będzie musiał zainwestować ponad 100 mld dolarów, aby zaspokoić przewidywany popyt.

Glencore od jakiegoś czasu znacząco inwestuje w miedź

Firma Glencore od jakiegoś czasu znacząco inwestuje w miedź. Jej największym w ostatnim czasie sukcesem na tym polu było przejęcie NorthMet, pierwszej kopalni miedzi i niklu w Minnesocie. Szwajcarska firma próbowała również kupić część akcji Teck Resources, ale ostatecznie nie udało się jej przejąć aktywów miedziowych największego kanadyjskiego przedsiębiorstwa górniczego. Glencore poinformowała ponadto, że zwiększy wydatki na rozbudowę kopalni miedzi Antapaccay w Peru do 1,5 mld dolarów, z wcześniej ogłoszonych 590 mln dolarów.