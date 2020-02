Symbioza doświadczenia z młodzieńczym zapałem daje w Carboautomatyce efekty

Polscy producenci maszyn i urządzeń górniczych sporo produkują na eksport i zdołali sobie wyrobić dobrą markę na zagranicznych rynkach - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Henryk Stabla, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka SA.

- Bywało, że firmy z tej pierwszej grupy wystraszyły się trudnej sytuacji w górnictwie i odchodziły od tego, co nazywa się core-businessem, czyli klasycznych czynności górniczych. Próbowały dywersyfikować działalność, co między innymi prowadziło do tego, że pozbywały się kadr o wysokim poziomie kompetencji górniczych - wskazuje Jerzy Markowski.I dodaje, że w międzyczasie nastąpiła diametralna zmiana na rynku usług inwestycyjnych. I kompetencje tych firm byłyby potrzebne, jednak one już często nie są w stanie stanąć do poważnych przetargów, bo nie mają kim ich wykonać.- Akurat tym firmom próby dywersyfikacji wyszły na szkodę - ocenia Jerzy Markowski. - Natomiast między innymi takie firmy, jak Carboautomatyka, Famur czy Grupa Powen-Wafapomp z powodzeniem zdywersyfikowały przed laty rynki. Pozwoliło im to podejmować produkcję specjalistycznego sprzętu nie tylko na potrzeby górnictwa. A zatem opłaci się trwać przy wysokiej specjalizacji i nie pozbywać się kadr - zaznacza Markowski.Wskazuje przy tym, że producenci maszyn i urządzeń przeżyli też dzięki dywersyfikacji i mogą się nadal rozwijać. Natomiast niektórzy wykonawcy robót górniczych, z powodu prób dywersyfikacji i oderwania się od swego core-businessu, stracili pozycję na rynku.