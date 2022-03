Sytuacja na rynku węgla jest niezwykle napięta

Węgiel rosyjski, który wcześniej zaspokajał potrzeby odbiorców zarówno Azji-Pacyfiku, jak i Atlantyku, został niemal całkowicie wyparty z międzynarodowego rynku. Przy tym możliwość zastąpienia go innym odpowiednikiem zarówno pod względem tonażu, jak i jakości, na chwilę obecną jest mało prawdopodobna. Mimo że rosyjscy producenci węgla energetycznego nie znaleźli się na ogłoszonej pod koniec lutego liście sankcji jakie nałożyło USA, a państwa członkowskie UE i Wielka Brytania również ich nie nałożyły, to większość nabywców obawiała się pozyskiwać ładunki rosyjskiego pochodzenia niezależnie od ich dostępności.

Może wojna w Ukrainie nakaże zmianę podejścia do węgla

Sektor węglowy odpowiada za prawie połowę światowych emisji gazów cieplarnianych. Ponad 40 krajów zobowiązało się do zaprzestania wykorzystywania węgla po listopadowych negocjacjach klimatycznych w Glasgow. Jednak najwięksi konsumenci, tacy jak Chiny, Indie i USA, nie podjęli takiego zobowiązania.Od 2017 roku według badań przeprowadzonych przez Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), więcej chińskich elektrowni węglowych zagranicą zostało wycofanych z eksploatacji niż oddanych do użytku.Z badania przeprowadzonego przez Centrum Polityki Rozwoju Globalnego Uniwersytetu Bostońskiego wynika, że prawie wszystkie międzynarodowe środki finansowe na rzecz rozwoju są obecnie zobowiązane do ograniczenia lub zaprzestania inwestycji w elektrownie węglowe po tym, jak Chiny i grupa G-20 zaprzestały wspierania nowych projektów za granicą. Jednak - wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - mimo iż jak się okazuje węgiel pozostaje tanim i niezawodnym paliwem, to możliwości powrotu do energetyki opartej na węglu pozostają niewielkie.Co prawda, jak wynika z raportu 28 organizacji pozarządowych, opublikowanego przez Reuters, w okresie od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r., instytucje finansowe przekazały przemysłowi węglowemu ponad 1,5 biliona dolarów w formie pożyczek i zobowiązań subskrypcyjnych, a banki nadal finansują 1032 przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem, handlem, transportem i eksploatacją węgla, jak wykazano w badaniu.Według tego samego badania, banki z sześciu krajów: Chin, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii, Wielkiej Brytanii i Kanady były odpowiedzialne za 86 proc. światowego finansowania węglowego w tym okresie. Jednak w świetle pogłębiającego się kryzysu energetycznego, taka skala finansowania może okazać się dalece niewystarczająca.Czytaj także: Wojna zmusza do realnej reaktywacji wydobycia węgla w Polsce