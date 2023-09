Sytuacja na rynku węgla mocno wpłynęła na Bumech. Firma z dużą stratą

Grupa Bumech w pierwszym półroczu 2023 r. zanotowała stratę netto w wys. 36,8 ml zł. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2022 r. grupa miała zysk netto w wys. 145,1 mln zł.

Przychody grupy Bumech w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły 303,9 mln zł i były wyraźnie niższe niż w pierwszym półroczu 2022 r., kiedy wyniosły 469,7 mln zł.

Grupa miała stratę z działalności operacyjnej na poziomie 44 mln zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2022 r. był zysk w wys. 197,1 mln zł.

Negatywne zmiany w sytuacji finansowej grupy kapitałowej

Grupa Bumech w pierwszym półroczu 2023 r. zanotowała stratę netto w wys. 36,8 ml zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2022 r. miała zysk netto w wys. 145,1 mln zł.

W gronie odbiorców grupy, których udział w okresie pierwszego półrocza 2023 r. w przychodach przekroczył 10 proc. są Grupa Enea (odpowiada za 23,6 proc. przychodów grupy Bumech), Grupa Azoty (22,6 proc.) oraz firma TT Stasiak (odpowiadająca za 18,8 proc. przychodów grupy Bumech).

Za tak wyraźne pogorszenie finansów grupy Bumech odpowiada sytuacja na rynku węgla. W drugim kwartale 2023 r. zarząd Bumech zaobserwował istotne negatywne zmiany w sytuacji finansowej grupy kapitałowej.

Z jednej strony nastąpiło zmniejszenie wydobycia węgla w PG Silesia w stosunku do planowanego, co wystąpiło w związku z opóźnieniem oddania do eksploatacji nowej ściany oraz problemami z wydobyciem z już eksploatowanej, czego konsekwencją była mniejsza ilość węgla dostępnego do sprzedaży.

Z drugiej strony koszty działalności systematycznie rosły. Dodatkowo w 2023 r. spadły ceny rynkowe węgla przy jednoczesnym spadku popytu rynkowego, w związku z czym, aby utrzymać się na rynku, PG Silesia zmuszona była obniżyć ceny sprzedaży. W konsekwencji w pierwszym półroczu 2023 roku nastąpiło istotne pogorszenie przychodów i osiąganych wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Nowa koncepcja zmian organizacyjno-technicznych

W reakcji na zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny oraz spadek cen tego surowca, PG Silesia w trzecim kwartale 2023 r. opracowała nową koncepcję zmian organizacyjno-technicznych, polegającą na pełnym i elastycznym wykorzystaniu mocy produkcyjnych w celu elastycznego dostosowania asortymentów i wielkości wydobycia do wielkości możliwej sprzedaży.

Jak zaznaczono w raporcie, fundamentem poprawy przyszłych wyników grupy mogą być prowadzone przez nią inwestycje. Chodzi tu w głównej mierze o budowę instalacji kogeneracji i farmy fotowoltaicznej. Projekty te wpisują się w model transformacji działalności kopalni "Silesia" i jej otoczenia w kierunku ekologicznych źródeł wytwarzania energii.

Kluczową inwestycją w tym obszarze jest budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z metanu pochodzącego z kopalni Silesia. Budowa układów kogeneracyjnych umożliwi wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalni, który stanowić będzie darmowe paliwo zasilające silniki kogeneracyjne. Umożliwi to pokrycie co najmniej połowy zapotrzebowania na energię elektryczną zakładu oraz większość zapotrzebowania na energię cieplną.

Od 2024 roku spółka planuje na rekultywowanych terenach pogórniczych, będących własnością grupy, budowę farmy fotowoltaiczno-wiatrowej o mocy łącznej 60 MW. Wykorzystane zostaną przy tym posiadane sieci energetyczne znajdujące się na tym terenie.