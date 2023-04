Sytuacja na rynku węgla przypomina perypetie z drewnem

Eksport drewna do Chin zanotował w pierwszym kwartale 2023 roku rekordowy wzrost - wskazuje Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

- Prognozujemy, że eksport drewna do Chin w pierwszym kwartale będzie wynosił powyżej 300 tys. m sześc. I to będzie rekord. Mówimy o drewnie iglastym. Nie wliczamy w to drewna liściastego, wówczas wynik byłby wyższy - wskazał w rozmowie z Money.pl Rafał Szefler, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Rekordowy wzrost eksportu drewna do Chin niepokoi przedstawicieli branży drzewnej w Polsce, bo drewna dla rodzimego przemysłu drzewnego jest coraz mniej, natomiast jego ceny są wyższe w Polsce niż w innych krajach.

- Drewno wyjeżdża za granicę na stawce 0 proc., tam jest wytwarzany gotowy produkt, który często wraca do Polski. Dla naszego przemysłu drewna jest coraz mniej, ceny są sztucznie windowane - zaznaczył Rafał Szefler.

Do sytuacji tej odniosła się Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW).

- Sytuacja na rynku drewna w Polsce przypomina nam trochę sytuację na rynku węgla. Mamy własne ogromne zasoby tego surowca, ale mimo wszystko brakuje go na naszym własnym rynku, co winduje ceny do ogromnych poziomów.

Tracą na tym wszyscy, bo wysokie ceny drewna uderzają nie tylko w polski przemysł drzewny, ale także w portfele milionów Polaków, zarówno tych, którzy ponoszą ogromne koszty drewna użytkowego w cenach gotowych wyrobów, jak i tych, którzy ogrzewają swoje domy paliwami takimi jak pellet drzewny - zaznacza Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

Mała ilość drewna na polskim rynku przekłada się na mniejszą ilość odpadów z produkcji drzewnej, z których powstaje pellet

Wskazuje przy tym, że w przypadku pelletu drzewnego mała ilość drewna na polskim rynku przekłada się na mniejszą ilość odpadów z produkcji drzewnej (trocin), z których powstaje pellet.

- Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu, gdy cena certyfikowanego pelletu drzewnego na rynku oscylowała w okolicy 3500zł/tonę. Producenci pelletu tłumaczyli jego bardzo wysokie ceny niedoborami trociny na polskim rynku i bardzo wysokimi kosztami jej zakupu. Jeżeli Lasy Państwowe nie zmienią swojej polityki sprzedaży polskiego drewna zagranicznym podmiotom, sytuacja polskiej branży drzewnej będzie coraz trudniejsza, a ceny paliw powstających z odpadów produkcji drzewnej, takich jak pellet drzewny również będą bardzo wysokie - ocenia Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.