Sytuacja w JSW robi się coraz bardziej napięta

Dobiegła końca pierwsza tura mediacji w sprawie sporu zbiorowego wszczętego przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - Solidarność, Federację Związku Zawodowego Górników JSW SA oraz Kadrę - odnośnie postulatu podniesienia wynagrodzeń pracowniczych o 25 procent.

Dotychczasowe rokowania skończyły się fiaskiem.

Związkowcy: pracodawca po raz kolejny nie przedstawił żadnych konkretnych propozycji

- Musimy z przykrością przekazać pracownikom, że pracodawca (zarząd JSW) po raz kolejny nie przedstawił żadnych konkretnych propozycji, które mogły by być podstawą do osiągnięcia kompromisu i podpisania protokołu uzgodnień, określającego politykę płacową (wzrost wynagrodzeń) w 2023 roku - oświadczyli 25 stycznia przedstawiciele strony społecznej po zakończeniu rozmów.

Spotkanie w roli mediatora prowadził senator Wojciech Piecha z Prawa i Sprawiedliwości.

Jak przypomina Solidarność Górnicza, stanowisko pracodawcy w toczącym się sporze zbiorowym przedstawił prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny.

Według prezesa zarząd "nie jest w stanie zrealizować żądania wzrostu stawek płac zasadniczych pracowników JSW SA w 2023 r. o 25 proc.". Jednocześnie "zarząd JSW SA w związku z osiągniętym zyskiem w 2022 roku jest otwarty na negocjacje odnośnie wypłaty nagrody pieniężnej dla pracowników JSW w miesiącu sierpniu 2023 roku".

Związkowcy swojego zdania nie zmienili.

- Strona Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW SA podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii "Podniesienia stawek płac zasadniczych pracowników o 25 proc." od 1 stycznia 2023 roku argumentując to osiągniętym wynikiem finansowym JSW SA za IX m-cy 2022 roku na poziomie 5,9 mld zł i przewidywanym wynikiem finansowym za 2022 roku na poziomie 7 -7,5 mld zł. Ponadto w związku z istniejącą koniunkturą na węgiel koksowy wynik za 2023 r. też będzie wysoki i w związku z tym nie ma podstaw do blokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników JSW SA - zaznaczono w protokole.

Termin kolejnego spotkania z udziałem mediatora wyznaczono na 2 lutego.

W opublikowanym komentarzu związki zawodowe krytykują upór pracodawcy i bezczynność resortu aktywów państwowych.

Związki: w najbliższym czasie podamy terminy i miejsca akcji protestacyjnych

- Po raz kolejny nasz pracodawca wykazał się brakiem odpowiedzialności za naszą spółkę, a w szczególności za los pracowników będącym fundamentem tej spółki. Spółki, która wypracowała w 2022 roku rekordowy zysk. Również nasz większościowy właściciel, którym jest Ministerstwo Aktywów Państwowych zapadł w zimowy sen - piszą związkowcy

- Nie odpowiada na pisma, sprawia wrażenie nie interesowania się sytuacją pracowników JSW. Nie interesuje się ich oczekiwaniami i problemami - tylko "pogratulować" takiej postawy! Gratulacje należą się również Zarządowi JSW za "dbałość" o swoją Załogę! Może należy przypomnieć listy gratulacyjne i wystąpienia , które miały miejsce nie tak dawno, bo podczas obchodów barbórkowych 4 grudnia 2022 roku. Musimy więc podjąć działania, które pomogą przyspieszyć nasze negocjacje. Jak Pan Minister nie może przyjechać na Śląsk to my przyjedziemy do Pana Ministra do Warszawy. Mamy nadzieję, że przyjmie nas z otwartymi ramionami - dodają.

Związkowcy zwracają się również do pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Górnicy! Czas zawalczyć o swoje prawa do w miarę godnego wynagrodzenia za Waszą ciężką i niebezpieczną pracę. Musimy również odnieść się do tych, którzy chcą dalej zbijać kapitał szkodząc sprawom naszych pracowników, pisząc kłamliwe artykuły w mediach o niebotycznych wynagrodzeniach pracowników JSW. Oni szkodzili, szkodzą i będą szkodzić górnictwu i górnikom - twierdzą związkowcy.

- Szkoda, że do tego przyłączają się niektóre organizacje związkowe. Sieją zamęt, wydają oświadczenia, udzielają wywiadów. Za wszelką cenę chcą sprawić wrażenie, że coś robią. Przekazują nieprawdę, wymyślają scenariusze, podają daty i kwoty. Robiąc to nie pomagają a szkodzą, jak ci dziennikarze i politycy którzy z górników chcą zrobić krezusów - dodają.

- Jak nie pomagacie to chociaż nie przeszkadzajcie! My będziemy robić co do nas należy bez waszych nieszczerych podpowiedzi. W najbliższym czasie podamy terminy i miejsca akcji protestacyjnych. Tak jak przewidywaliśmy czeka nas kolejna batalia, tym razem o wzrost wynagrodzeń - podkreślają przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w JSW.