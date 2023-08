Sytuacja w węglu brunatnym jest coraz bardziej napięta

Związki Zawodowe utworzyły Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji protestacyjnych, ze strajkiem włącznie! - zaznacza MZZ Odkrywka KWB Bełchatów.

11 sierpnia Międzyzakładowy Związek Zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów wystosował pismo pt. "Negocjacje płacowe". Poniżej prezentujemy treść pisma. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

"Na koniec roku czeka nas drożyzna, którą odczujemy wszyscy"

"Koleżanki i Koledzy. Informujemy, iż w związku z podpisanymi na początku roku porozumieniami wzrostu wynagrodzeń w Centrali PGE GiEK SA i spółkach zależnych RAMB, Betrans, Bestgum, Megaserwis, Elbest Security, Elmen, Energoserwis oraz Elbest Hotele, rozpoczęły się trwające do końca lipca 2023 roku, negocjacje płacowe na drugie półrocze 2023 roku. W wyniku prowadzonych negocjacji strona pracodawców i związków zawodowych, nie osiągnęły porozumienia co do wzrostu płac.

Stanowisko wszystkich związków zawodowych we wszystkich z wymienionych podmiotów było jednakowe: 500 zł (pięćset złotych brutto) do wynagrodzenia zasadniczego, od 1 lipca 2023 roku.

Większość pracodawców nie przedstawiło swoich propozycji wzrostu wynagrodzeń pracowników, tłumacząc się brakiem możliwości finansowych, brakiem zgód korporacyjnych, a także spadkiem procentowym inflacji, co jest dla nas nie do przyjęcia!

Każdy z nas robi na co dzień zakupy, uiszcza opłaty za czynsze, wodę, energię elektryczną, czy gaz, a sztucznie naszym zdaniem naliczana spadająco inflacja, jest tylko zabiegiem politycznym szefa NBP.

Należy również pamiętać, że ze względu na wysoką inflację w pierwszym półroczu, rząd wprowadził tarcze inflacyjne na żywność, opłaty za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych oraz paliwa. Nie chcemy sobie wyobrażać, co się stanie kiedy Unia Europejska nakaże nam wycofać się dopłat. Tak czy inaczej, na koniec roku czeka nas DROŻYZNA, którą odczujemy wszyscy.

"Stać ich na inwestowanie w niestabilne źródła energii, takie jak fotowoltaika, czy wiatraki, a także w reklamy o świstakach"

Wynik ekonomiczny Polskiej Grupy Energetycznej, na którą pracujemy WSZYSCY jest satysfakcjonujący o czym donoszą media. Stać ich na inwestowanie w niestabilne źródła energii, takie jak fotowoltaika, czy wiatraki, a także w idiotyczne reklamy o świstakach, zapomnieli tylko o Pracownikach, którzy pracują na wynik Grupy Kapitałowej!

W związku z powyższym Związki Zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego (MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, ZZ GWB, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów, NZZG KWB Turów, MZZ Pracowników Elektrowni Turów, ZZIT Elektrowni Turów, MZZ PREC Elektrowni Turów), oraz ZZ KONTRA z Grupy Tauron Wytwarzanie, rozpoczęły procedury sporu zbiorowego u każdego z Pracodawców. O przebiegu rozmów trakcie rokowań, będziemy Państwa na bieżąco informować. Związki Zawodowe utworzyły Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji protestacyjnych, ze strajkiem włącznie!" - zaznaczono na końcu pisma.