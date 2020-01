Szef giganta górniczego może pójść na wiele lat do więzienia

Brazylijscy prokuratorzy oskarżyli Fabio Schvartsmana, byłego dyrektora naczelnego giganta górniczego Vale, trzeciej co do wielkości spółki górniczej na świecie, o przyczynienie się do katastrofy, w której zginęło ponad ćwierć tysiąca osób. Menedżerowi grozi wieloletnie więzienie.

Menadżerowi Vale grozi nawet kilkanaście lat więzienia.

Katastrofa sprzed roku pochłonęła minimum 270 ofiar.

Firmy, które przyczyniły się do katastrofy, mogą być zmuszone do wypłaty ogromnych odszkodowań.

Katastrofa podczas obiadu

Liczne zaniedbania

Problemy giganta