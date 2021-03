Szef górniczej "S": uzgodniono około 80 proc. treści umowy społecznej

W negocjacjach górniczych związków z rządem uzgodniono dotąd ok. 80 proc. treści przyszłej umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa – ocenił po czwartkowej rundzie rozmów szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Rozmowy mają być kontynuowane w piątek.

Czwartkowe rozmowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach trwały blisko 8,5 godziny. "Idziemy punkt po punkcie; przeszliśmy pierwszy i drugi rozdział, jutro będziemy omawiać dalsze rozdziały" - relacjonował po negocjacjach Hutek.

Jak mówił, powoli wyjaśniane są rozbieżności, a sprawy sporne pozostają do ponownego omówienia przy końcu rozmów.

"To, co zostaje, zostawiliśmy sobie z intencją, że na samym końcu wrócimy do tych tematów, żeby teraz móc iść dalej" - wyjaśnił związkowiec.

Jego zdaniem, rozmowy idą w dobrym kierunku. "Są treściwe, czasami trudne, ale trwają dalej i mam nadzieję, że powoli - może nie jutro, ale za jakiś czas - dojdziemy do takiego konsensusu, gdzie będzie można przekazać to innym do konsultacji i podpisać umowę" - ocenił Bogusław Hutek. "Musimy pilnować każdego zapisu, każdego przecinka" - zastrzegł.

W ocenie szefa górniczej "S", choć rozmowy prowadzą w kierunku osiągnięcia porozumienia, wciąż pozostają istotne punkty sporne. "Jutro dojdziemy do najważniejszych punktów - osłon socjalnych dla górników, do (harmonogramu zamykania - red.) kopalni na osi czasu itd." - wyjaśnił Hutek.

Rozmowy w Katowicach mają być kontynuowane w piątek o 9.00.