Szef górniczej Solidarność: trzeba się teraz ścigać z czasem

PGG czeka na wsparcie z PFR

I zaznacza, że dzięki temu polskie kopalnie będą miały zapewniony zbyt węgla do momentu, kiedy - zgodnie z harmonogramem - zostaną wygaszone.- Po piąte - w naszym projekcie zawarliśmy zapisy dotyczące osłon socjalnych dla załóg. Chodzi nie tylko o znane już sprzed lat "urlopy górnicze" dla osób, które "ocierają się" o wiek emerytalny, ale i o nowatorski pomysł 5-letnich dopłat do wynagrodzeń dla górników, którzy po odejściu z kopalni przyjmą się do pracy u innego pracodawcy i będą tam zarabiać mniej niż dotąd - zaznacza Hutek cytowany w Solidarności Górniczej. - Po szóste - wskazaliśmy na problem firm okołogórniczych, które zatrudniają tysiące osób, a wraz z likwidacją kopalń stracą rynek zbytu. W tej sprawie odbędą się zapewne osobne rozmowy z udziałem przedstawicieli firm. Oni też chcieliby wiedzieć, na czym będą stać - dodaje Hutek.I wskazuje, że o wielu z wymienionych przez niego obszarach projekt rządowy nawet nie wspominał. Tymczasem środowisko górnicze chciałoby wiedzieć rzeczy najprostsze - w jaki sposób będzie przebiegać likwidacja sektora, czy wszyscy zatrudnieni dopracują do emerytury, czy na Górnym Śląsku powstaną w zamian nowe miejsca pracy, czy pracowników likwidowanych kopalń obejmą osłony socjalne.- Przedstawiciele rządu zgodzili się, aby dalsze rozmowy przebiegały w oparciu o związkowy projekt umowy. Podczas ostatniego spotkania wyjaśniliśmy im kwestie, co do których były jeszcze pewne wątpliwości – zaznacza Hutek. - Wiele wskazuje na to, że w pierwszym tygodniu lutego będziemy mieli rozpisany plan spotkań. Chcemy tę sprawę "dopiąć" jak najszybciej, bo i tak jesteśmy już dobrze spóźnieni.Hutek wskazuje też, że z jego informacji wynika, że Polska Grupa Górnicza ma zapewnione finansowanie do końca marca.- Poważnym problemem, o którym mówimy od dawna, jest brak odbioru zakontraktowanego węgla przez energetykę. Wygląda na to, że zarząd prowadzi rozmowy z koncernami energetycznymi w temacie samych kontraktów, płatności i odbioru surowca – podkreśla Hutek cytowany w Solidarności Górniczej. - Niestety, PGE Polska Grupa Energetyczna nie zmieniła swojej dotychczasowej polityki - nadal węgla odbierać nie chce. Co gorsza, nadal importuje węgiel kolumbijski. Równie istotną sprawą dla Polskiej Grupy Górniczej jest pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju - dodaje Hutek.I zaznacza, że ona się PGG należy, bo również odczuła ona boleśnie skutki spowolnienia gospodarczego wynikającego z pandemii koronawirusa. Teraz trwa walka z czasem.- Jeśli do połowy lutego nie dostaniemy informacji, że PGG się dogadało z PGE i że jest szansa na pożyczkę z PFR, trzeba będzie zareagować w inny, zapewne ostrzejszy sposób – zaznacza Hutek. - Wszystko po to, by PGG przetrwała do momentu uruchomienia procesu transformacyjnego, bo to pozwoli na subsydiowanie kopalń. Alternatywą jest upadłość PGG i pozostawienie kilkuset tysięcy ludzi - pracowników PGG oraz firm kooperujących - na przysłowiowym lodzie - podkreśla Hutek.Zobacz także: W górnictwie trwa boksowanie, a niedługo może po prostu zabraknąć prądu