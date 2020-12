Szef górniczej Solidarności bardzo krytycznie o podwyższeniu celu klimatycznego

Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej szefowie rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej przyjęli nowy cel redukcji CO2 dla Unii Europejskiej na rok 2030. Rada zadecydowała, że cel ten wyniesie co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990. Dotychczas wynosił 40 proc. Jak przyjął to Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności? - Z niedowierzaniem i zaskoczeniem - wskazuje Hutek.

Wygrały Niemcy

Wskazuje także, iż " bajanie ministra Kurtyki o tym, że powstaną setki tysięcy miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, jest tylko bajaniem".- Pieniądze z funduszu transformacyjnego w jakichś 60-70 proc. pójdą do firm specjalizujących się w budowie farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych czy elektrowni atomowych. Przecież tam z pewnością nie powstanie tyle miejsc pracy, ile zostanie utraconych w branżach energochłonnych - zaznacza Hutek cytowany w Solidarności Górniczej. - Mało tego, wspomniane firmy będą w większości pochodzenia obcego, przez co pieniądze z funduszu wrócą do państw najbogatszych. My natomiast pozostaniemy ze zdewastowanym górnictwem, hutnictwem i przemysłem cementowym oraz dużym bezrobociem - ocenia.I dodaje, że jeśli ktoś dobrze pamięta lata 90-te XX wieku, może odnieść wrażenie, że mamy "powtórkę z rozrywki".- Zachód próbuje pozbawić nas tego, co jeszcze udało się ocalić, zapewniając przy tym kolejne rynki zbytu swoim firmom, a polski rząd się na to ochoczo zgadza. I jeszcze jedna ciekawostka w tych smutnych okolicznościach - mamy żywy dowód na to, jak silne w Europie jest lobby gazowe - wskazuje Hutek. - Gaz został uznany za paliwo "przejściowe", dzięki czemu nadal będzie stosowany, na czym skorzystają Niemcy i Rosjanie. Pani kanclerz Angela Merkel znów odniosła sukces, którym się nawet zbytnio nie chwali, za to polski rząd właśnie zgodził się na "dorżnięcie" znaczącej części polskiej gospodarki i jednocześnie ogłosił, że zrobił coś dobrego - ocenia Hutek.I podkreśla, że to byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było tragiczne.- Polska delegacja na unijny szczyt działała podobno zgodnie z racją stanu. A ja zadaję pytanie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i panu wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu - zgodnie z czyją racją stanu? - pyta Bogusław Hutek.Zobacz też: Węgiel i polityka, czyli oczekiwanie na stabilizację relacji