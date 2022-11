Szef górniczej Solidarności nie wierzy już żadnemu politykowi

Powiem wprost - w to, że ktokolwiek chce wydłużyć obowiązywanie umowy społecznej poza obecnie ustalone ramy czasowe, zwyczajnie nie wierzę - podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek wskazuje, że mamy na Górnym Śląsku kopalnie, w które można zainwestować i wydłużyć ich żywotność poprzez udostępnienie nowych złóż, tylko nikt nie chce się tym zająć.

Nikt nie przedstawił bilansu, który powiedziałby, ile węgla z polskich kopalń będziemy potrzebowali w najbliższych latach.

Jeśli naprawdę chcemy zmieniać umowę społeczną, musimy mieć do tego solidną podstawę, twarde dane - zaznacza Hutek.

Mamy na Górnym Śląsku kopalnie, w które można zainwestować i wydłużyć ich żywotność

Coraz częściej słychać postulaty, by zmienić treść umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa. Niedawno wspominał o tym między innymi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, co pan premier Sasin miał na myśli. Powiem wprost - w to, że ktokolwiek chce wydłużyć obowiązywanie umowy społecznej poza obecnie ustalone ramy czasowe, zwyczajnie nie wierzę - zaznacza Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- O konieczności wprowadzenia zmian w umowie społecznej mówi pan prezes Kaczyński, mówi wspomniany przeze mnie premier Sasin... Wszyscy tylko mówią. Od tego rzeczywistość nam się nie zmieni - dodaje Hutek.

I przypomina, że wicepremier Sasin jest jednym z sygnatariuszy umowy społecznej.

- Gdyby naprawdę chciał coś zrobić, już dziś zwołałby spotkanie przedstawicieli stron podpisanych pod umową społeczną, już dziś rozmawiałby, już dziś podejmowałby konkretne decyzje w oparciu o przeprowadzone rozmowy. Póki co, nic się nie dzieje - podkreśla Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Mamy na Górnym Śląsku kopalnie, w które można zainwestować i wydłużyć ich żywotność poprzez udostępnienie nowych złóż, tylko nikt nie chce się tym zająć. Nikt nie przedstawił bilansu, który powiedziałby nam, ile węgla z polskich kopalń będziemy potrzebowali w najbliższych latach. Jeśli naprawdę chcemy zmieniać umowę społeczną, musimy mieć do tego solidną podstawę, twarde dane - dodaje Hutek.

I wskazuje, że nie wiadomo nawet dokładnie, gdzie miałyby być przeprowadzone inwestycje umożliwiające wzrost wydobycia. Część polityków mówi, że na Śląsku, ale są tacy, który twierdzą, że na Lubelszczyźnie.

- Pan premier Morawiecki twierdzi z kolei, że nie powinno być żadnych inwestycji w węgiel. Jeśli chodzi o stanowisko rządu, mamy do czynienia z całkowitym bałaganem informacyjnym. W takiej sytuacji trudno cokolwiek komentować - zaznacza Hutek.

Zwleka się z podejmowaniem działań na rzecz notyfikacji umowy społecznej w Komisji Europejskiej

I wskazuje, że górnicza Solidarność w pierwszej kolejności oczekuje tego, że najpóźniej do końca roku, rząd powinien przedstawić projekt "Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku", gdzie węgiel byłby wpisany jako paliwo przejściowe.

Potem można też usiąść do rozmów w sprawie modyfikacji treści umowy społecznej tak, by kopalnie mogły dłużej fedrować, ale trzeba wiedzieć, ile węgla potrzebuje polska gospodarka. Najważniejsza jest jednak notyfikacja umowy społecznej w Komisji Europejskiej.

- Ten temat musi zostać "dopięty" i to jak najszybciej. Umowa jest naszym "bezpiecznikiem", bo daje pracownikom kopalń gwarancję pracy do emerytury, zaś samym kopalniom - określone perspektywy funkcjonowania - podkreśla Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Jeśli tego nie będzie, każdy rząd w każdej chwili będzie mógł nas zlikwidować. Przypominam też rządowi, że w punkcie II. umowy przewidziano realizację kilku inwestycji przemysłowych, między innymi w nowoczesne technologie węglowe. Bez ich przeprowadzenia kopalnie nie przetrwają - ocenia Hutek.

I zaznacza, że zwleka się z podejmowaniem działań na rzecz notyfikacji umowy społecznej w Komisji Europejskiej i nie powstają inwestycje wpisane do umowy społecznej.

- To nie tak, że z górnictwem walczy tylko Unia Europejska poprzez swoją szaleńczą "politykę klimatyczną" i pakiet "Fit for 55". Również polski rząd zwrócił się przeciwko przemysłowi wydobywczemu - podkreśla Hutek. - Dzisiaj, w dobie kryzysu energetycznego, wszyscy mówią o znaczeniu węgla. Nawet politycy opozycji "nawrócili się" na węgiel. Ale ja nie wierzę już żadnemu politykowi - dodaje.

Wskazuje również, że z górnictwa po raz kolejny uczyniono "kotwicę antyinflacyjną". Dzięki niskim cenom węgla sprzedawanego energetyce Polacy mniej płacą za prąd, ale tracą na tym spółki węglowe, które w warunkach rynkowych mogłyby zarobić więcej.

Jeśli chodzi o dyrektywę metanową, to potrzebne są szybkie decyzje

Kolejne antywęglowe przepisy szykuje nam Unia Europejska. Parlament Europejski chce zmusić gospodarki do ograniczenia emisji metanu. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala wyliczył, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie i obowiązek ograniczenia emisji do 3 ton metanu na 1000 t węgla stanie się faktem, to w 2030 r. trzeba będzie zamknąć 2/3 kopalń należących do PGG.

- Zagrożenie jest realne, tylko że politycy go nie dostrzegają albo je lekceważą. Powtarzają błąd, jaki popełnili podczas reformowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, słynnego ETS. Wtedy też nikt nie widział problemu - zaznacza Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Zgodzono się na to, by ETS poszedł na wolny rynek, przez co uprawnienia do emisji trafiły stały się przedmiotem spekulacji. Efekt był łatwy do przewidzenia - ceny uprawnień podskoczyły z początkowych 5 euro i późniejszych 20 euro do niemalże 100 euro. Jeśli chodzi o "dyrektywę metanową", potrzebne są szybkie decyzje. Mam nadzieję, że rząd, po otrzymaniu nowych przepisów do konsultacji, sam skonsultuje ich treść również ze stroną społeczną - podkreśla Hutek.