Szef górniczej Solidarności: Sektor węglowy na krawędzi

I przypomina, że prowadzona akcja protestacyjna i zaplanowana na 28 lutego górnicza manifestacja w Warszawie mają również ten cel, aby uświadomić wszystkim, jak bardzo na obecną kondycję PGG wpływa brak odbioru zakontraktowanego węgla przez spółki państwowe oraz rosnący od lat wolumen węgla sprowadzanego z zagranicy.- Odwiedziliśmy biura poselskie śląskich parlamentarzystów z polskim węglem, który zostawiliśmy im tam "na pamiątkę", żeby nauczyli się go odróżniać od węgla rosyjskiego. To oczywiście happening, ale z ważnym przesłaniem - zaznacza Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej.I wskazuje, że warto przypomnieć, iż premier, jako poseł ze Śląska, ma w swoim okręgu takie zakłady górnicze, jak Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Wujek, Piast, Ziemowit, Bielszowice, Halemba czy Pokój. O te zakłady i o ludzi, którzy w nich pracują - podkreśla Hutek - w dużej mierze wyborców Prawa i Sprawiedliwości, powinien dbać.- Protest pracowników PGG musi doprowadzić do realizacji postulatu związanego z podwyżkami, bo tego już teraz nie odpuścimy, ale jednocześnie, taką mam nadzieję, uświadomi rządzącym, w tym panu premierowi, że pora zainteresować się sprawami górnictwa w sposób szczególny - wskazuje Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej.Jego zdaniem dobrym prognostykiem są wypowiedzi ministra aktywów państwowych i wicepremiera Jacka Sasina oraz wspierającego go wiceministra Adam Gawędy dotyczące ograniczenia importu węgla.- O przyjęcie takiego kierunku od dłuższego czasu apelowaliśmy - przypomina Hutek. I zaznacza, że wątek ten pojawił się także w poniedziałek 17 lutego w trakcie strajku ostrzegawczego, bowiem akcja protestacyjna i zaplanowana na 28 lutego górnicza manifestacja w Warszawie mają również ten cel, aby uświadomić wszystkim, jak bardzo na obecną kondycję PGG wpływa brak odbioru zakontraktowanego węgla przez spółki państwowe oraz rosnący od lat wolumen węgla sprowadzanego z zagranicy.- Dziś sektor wydobywczy znajduje się na krawędzi - jeśli nie rozwiążemy tych problemów, które są, z kolejnymi może sobie nie poradzić - ocenia Bogusław Hutek.