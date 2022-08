Szef KSGiE do premiera: Gdzie analiza skutków Fit for 55?

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z pisemnym wnioskiem o pilne przedstawienie analizy skutków społecznych i gospodarczych wdrożenia zapisów pakietu Fit for 55, przewidującego zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez kraje członkowskie Unii Europejskiej o 55 proc. do roku 2030 względem poziomu z roku 1990.

Pakiet "Fit for 55" zakłada zwiększenie opodatkowania wszelkich paliw kopalnych oraz podniesienie cen uprawnień do emisji CO2, a także rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami ETS na transport drogowy, morski i lotniczy, budownictwo oraz ogrzewanie budynków.

Do tej pory ETS obejmował przede wszystkim energetykę i przemysł.

W czerwcu większość dyrektyw klimatycznych wchodzących w skład "Fit for 55" poparł Parlament Europejski.

Szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik przypomniał, że w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach od 10 do 11 grudnia 2020 r., kiedy omawiano punkt dotyczący podniesienia celu redukcyjnego, zwrócono się do Komisji Europejskiej, żeby ta przedstawiła analizę skutków środowiskowych, gospodarczych oraz społecznych wdrożenia tej decyzji dla wszystkich państw członkowskich Unii.

- Według naszej wiedzy Komisja Europejska nie wykonała tego warunku do dzisiaj - wskazał w wystosowanym piśmie. - Rodzi się zatem pytanie, czy przedmiotowym jest ustalanie zapisów pakietu Fit for 55 z Komisją Europejską w sytuacji, gdy nieznane są koszty wdrożenia pakietu? - stwierdził Jarosław Grzesik.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, co było przesłanką do niesprzeciwiania się pakietowi "Fit for 55" przez Polskę, spytał premiera, czy rząd dysponuje własnymi analizami kosztów osiągnięcia podwyższonego celu redukcyjnego.

- Jesteśmy przekonani, że bez takiej analizy Pan Premier nie byłby w stanie podjąć decyzji o zgodzie Polski na wdrożenie pakietu Fit for 55 - podkreślono w treści wniosku podpisanego przez przewodniczącego KSGiE.

Bez analizy zasadne byłoby wstrzymanie prac

Zdaniem lidera związkowego Sekretariatu, wobec braku analizy wielowymiarowych skutków wdrożenia pakietu, które miała przygotować Komisja Europejska, uzasadnionym krokiem byłoby wstrzymanie prac nad "Fit for 55".

- Należy się (...) zastanowić, czy w tej sytuacji, gdy Komisja Europejska nie spełniła warunku Rady Europejskiej, wskazane jest dalsze procedowanie legislacji, czy raczej zawieszenie tego procesu do momentu jego spełnienia przez Komisję Europejską? - brzmi przedostatni akapit pisma, które - oprócz adresata - skierowano również do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

