Szef MZZ Kadra Górnictwo do prezesa PGG: Powrót do koncepcji łączenia kopalń wydaje się być chybiony

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kadra Górnictwo wystosował do prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali stanowisko w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej. - Powrót w roku 2020 do koncepcji łączenia kopalń wydaje się naszym zdaniem chybiony. Propozycje przedstawione są wątpliwe pod względem ekonomicznym a na pewno pogłębią chaos w przedsiębiorstwie - zaznaczono w piśmie.

Sytuacja Polskiej Grupy Górniczej nie jest chyba na tyle trudna, żeby podejmować działania rozpaczliwe i desperackie. Problemem dla Polskiej Grupy Górniczej jest zachowanie otoczenia górnictwa - podkreślono w piśmie do prezesa PGG.Przypomniano w nim też, że Polska Grupa Górnicza zaplanowała swoją produkcję w oparciu o zamówienia energetyki. Proces od planowania do wydobycia to około trzy lata.- Polska Grupa Górnicza ma za zadanie zaspokoić potrzeby polskiej energetyki i w momencie, gdy stara się wywiązać z zobowiązań, dowiaduje się, że umowy nie obowiązują. Pokazał się tańszy węgiel. Pytanie, co się stanie, gdy znikną polskie kopalnie i zniknie tańszy węgiel. Apelujemy do rządzących o załatwienie spraw naprawdę istotnych, a pozostawienie zarządzania przedsiębiorstwem zarządowi.Przedstawiony przez zarząd dnia 5 lutego 2020 roku projekt działań restrukturyzacyjnych uważamy za szkodliwy i nie załatwiający żadnych problemów. Historia kopalń Czeczott, Wirek, Śląsk i innych uczy, że przyłączenie kopalni do innego podmiotu jest bardzo dobrą i skuteczną metodą na jej likwidację. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania restrukturyzacyjne nie są powrotem do historii - zaznaczono w piśmie.Pod pismem do prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali podpisał się przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kadra Górnictwo Krzysztof Stanisławski.Czytaj także: Tamar Resources zwraca się do resortu aktywów państwowych o zgodę na reaktywację kopalni Krupiński