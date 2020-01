Szef Sierpnia 80: chcemy wiedzieć, kto i ile węgla sprowadził z importu

Katastrofalną porażką tego rządu jest to, że import węgla do Polski bije wszelkie rekordy, choć ci sami ludzie, kiedy dochodzili do władzy mówili, że skończą z tym procederem.Teraz okazuje się, że nie tylko nie skończyli, ale tolerują sytuację, w której państwowe spółki lub spółki od nich zależne rozwinęły ten proceder do wcześniej niewyobrażalnych rozmiarów - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

- Wiem, że przynajmniej jedna spółka kontrolowana przez Skarb Państwa zajmuje się sprowadzaniem i przetwarzaniem rosyjskiego węgla. Tymczasem Polska Grupa Górnicza mogłaby paczkować i sprzedawać z dużą marżą milion ton węgla rocznie. Z tego, co mi wiadomo paczkuje od 100 do 150 tysięcy ton.Nie rozumiem, dlaczego na tym interesie nie mają zarabiać polskie spółki węglowe, a zarabiać rosyjscy oligarchowie. A w procesie tym wspierają ich menedżerowie państwowych spółek, z których część albo posiada własne kopalnie, albo jest zaangażowanych kapitałowo w spółki węglowe.Po liście do premiera oczekujemy, że ktoś sumiennie zajmie się tą sprawą. I wyjaśni, dlaczego tak się dzieje. Katastrofalną porażką tego rządu jest to, że import węgla do Polski bije wszelkie rekordy, choć ci sami ludzie, kiedy dochodzili do władzy mówili, że skończą z tym procederem.Teraz okazuje się, że nie tylko nie skończyli, ale tolerują sytuację, w której państwowe spółki lub spółki od nich zależne rozwinęły ten proceder do wcześniej niewyobrażalnych rozmiarów.Oczywiście to, o czym wie strona społeczna zawiera o wiele bardziej konkretne informacje. Ale żebyśmy mogli o nich mówić szczegółowo - musimy uzyskać oficjalne potwierdzenie. Dlatego to nasze wystąpienie do premiera Mateusza Morawieckiego.